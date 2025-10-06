Российское оружие содержит сотни тысяч иностранных компонентов — Зеленский

В четвертом году полномасштабной войны против Украины Российская Федерация продолжает получать иностранные компоненты для изготовления оружия.
Главные тезисы
- Российское оружие включает сотни тысяч компонентов происхождения из различных стран, включая США, Китай, Тайвань и др.
- Президент Украины призывает к глобальному системному решению по эффективности санкций против России.
- Украина готовит новые санкции против стран и компаний, помогающих России в ее войне, и предлагает меры по ограничению схем поставок.
Ракеты и дроны РФ содержат сотни тысяч компонентов иностранного производства
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Речь идет о компаниях из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.
Зеленский уточнил, что в запущенных ударных дронах было примерно 100 688 иностранных компонентов, в "Искандерах" — около 1500, в "Кинжалах" — 192, а в — Калибрах — 405.
Он также отметил, что по меньшей мере 50 единиц микроэлектроники в каждом "Шахеде" производятся в Китае и Тайване. Микроконтроллеры для БПЛА производятся в Швейцарии, микрокомпьютеры для контроля полета — в Великобритании, оптоизоляторы для крылатых ракет — в Японии, а коммутационные разъемы — в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры из Нидерландов и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея.
Президент сообщил, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России и ее войне, а также передала партнерам предложения по ограничению схем поставок.
На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов G7 и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций.
Он подчеркнул, что важно остановить все схемы обхода санкций, поскольку "каждую подобную схему Россия использует для продолжения убийств".
