Российское оружие содержит сотни тысяч иностранных компонентов — Зеленский
В четвертом году полномасштабной войны против Украины Российская Федерация продолжает получать иностранные компоненты для изготовления оружия.

Главные тезисы

  • Российское оружие включает сотни тысяч компонентов происхождения из различных стран, включая США, Китай, Тайвань и др.
  • Президент Украины призывает к глобальному системному решению по эффективности санкций против России.
  • Украина готовит новые санкции против стран и компаний, помогающих России в ее войне, и предлагает меры по ограничению схем поставок.

Ракеты и дроны РФ содержат сотни тысяч компонентов иностранного производства

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, содержащих 102 785 компонентов иностранного производства.

Речь идет о компаниях из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

Зеленский уточнил, что в запущенных ударных дронах было примерно 100 688 иностранных компонентов, в "Искандерах" — около 1500, в "Кинжалах" — 192, а в — Калибрах — 405.

Компании в Соединенных Штатах производят конверторы для ракет Х-101 и дронов Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет "Кинжал", аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет.

Он также отметил, что по меньшей мере 50 единиц микроэлектроники в каждом "Шахеде" производятся в Китае и Тайване. Микроконтроллеры для БПЛА производятся в Швейцарии, микрокомпьютеры для контроля полета — в Великобритании, оптоизоляторы для крылатых ракет — в Японии, а коммутационные разъемы — в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры из Нидерландов и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея.

Президент сообщил, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России и ее войне, а также передала партнерам предложения по ограничению схем поставок.

На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов G7 и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций.

Он подчеркнул, что важно остановить все схемы обхода санкций, поскольку "каждую подобную схему Россия использует для продолжения убийств".

У мира есть сила, чтобы это остановить, — подчеркнул глава государства.

