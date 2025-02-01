Російське медіа Meduza цинічно використало для своєї реклами кадри війни в Україні

Російська "ліберальна" преса в еміграції цинічно використала страждання українців для своєї рекламної кампанії. Німецька агенція lureberlin створила ролик для промо російськомовного видання Meduza, який викликав обурення в українському суспільстві.

У Німеччині створили рекламу російської Meduza з кадрами війни в Україні

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook українська режисерка Ірина Цілик.

Накрило огидою і люттю. Німецька (upd або ні?) агенція lureberlin створила pro bono ролик для видання Meduza. Щоб розповісти про страждання росіян-вигнанців, вони щедро використали у своєму відео кадри зі стражданнями українців, зокрема кадри з похорону. Ну і все це впереміш із кадрами про Навального, бо ж такі у них нині "флеймс оф хоуп". А знаєте до чого усе в кульмінації зводиться? "Ми були вигнані. Ми були заарештовані. Ми ВТРАТИЛИ ФІНАНСУВАННЯ". (капслок мій). Ірина Цілик Українська режисерка

За словами Цілик, українці за кордоном пишуть, що цей цинічний ролик транслюється в німецьких кінотеатрах перед показами фільмів. Також Берліном розклеєні відповідні постери.

Як дуже влучно написала Горгона Бобровицька, "який цікавий меседж: поки росіяни вбивають українців, співчувати треба росіянам".

Також увагу на цей аморальний факт звернула членкиня української громадської організації «Віче Берлін» Вікторія Фешак.

Вона розповіла, що побачила рекламу «Медузи» в кінотеатрі у Берліні — у ній, зокрема, використали кадри вибухів в Україні та Ярослава Базилевича на похороні своєї дружини та трьох доньок, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.

Як виявилося, цю кампанію для російського медіа безплатно розробило німецьке креативне агентство Lure. Там розповіли, що «смілива глобальна інформаційна кампанія називається: “Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza”».

В агентстві кажуть, що журналісти «Медузи» «стикаються з постійними погрозами з боку кремля, зокрема викрадення та отруєння», і саме тому вони створили рекламу «для підтримки роботи відважних журналістів, які щодня ризикують життям, щоб донести до нас правду».

Організація «Віче Берлін» написала, що її «шокує, що німецьке креативне агентство применшує відповідальність Росії за цю війну та використовує реальні страждання українців, щоб зобразити росіян як жертв». Там висловили сподівання, що цю кампанію приберуть із європейських міст.

Реакція соцмереж на ролик Meduza

У коментарях в соцмережах українці також висловили обурення тим, що відео, на яких зображенні страждання українців, використали для реклами «російських лібералів».

Український історик Володимир В’ятрович порівняв цю ситуацію з Другою світовою війною.