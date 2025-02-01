Российское медиа Meduza цинично использовало для своей рекламы кадры войны в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Российское медиа Meduza цинично использовало для своей рекламы кадры войны в Украине

Meduza
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Источник:  online.ua

Российская либеральная пресса в эмиграции цинично использовала страдания украинцев для своей рекламной кампании. Немецкое агентство lureberlin создало ролик для промо русскоязычного издания Meduza, вызвавшего возмущение в украинском обществе.

Главные тезисы

  • Российское издание Meduza цинично использовало кадры войны в Украине для своей рекламной кампании, вызвав возмущение в обществе.
  • Немецкое агентство lureberlin создало ролик для Meduza, недопустимо используя страдания украинцев в рекламе.
  • Реакция украинского общества и обсуждение в соцсетях подчеркивают неприемлемость использования страданий для продвижения медиа.
  • Украинцы выразили возмущение тем, что видео с кадрами страданий было использовано для рекламы русских либералов.
  • Сравнения с Второй мировой войной и обсуждение тезисов о невозможности воевать с россиянами значительно актуализировали тему.

В Германии создали рекламу российской Meduza с кадрами войны в Украине

Об этом сообщила на своей странице в Facebook украинский режиссер Ирина Цилык.

Накрыло отвращением и яростью. Немецкое (upd или нет?) агентство lureberlin создало pro bono ролик для издания Meduza. Чтобы рассказать о страданиях россиян-изгнанников, они щедро использовали в своем видео кадры со страданиями украинцев, в том числе похороны. Ну и все это вперемешку с кадрами о Навальном, ведь такие у них сейчас "флеймс оф хоуп". А знаете, к чему все в кульминации сводится? "Мы были изгнаны. Мы были арестованы. Мы ПОТЕРЯЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ". (капслок мой).

Ирина Цилык

Ирина Цилык

Украинский режиссер

По словам Цилык, украинцы за рубежом пишут, что этот циничный ролик транслируется в немецких кинотеатрах перед показами фильмов. Также Берлином расклеены соответствующие постеры.

Как очень точно написала Горгона Бобровицкая, "какой интересный меседж: пока россияне убивают украинцев, сочувствовать надо россиянам".

Также внимание на этот безнравственный факт обратила члена украинской общественной организации «Вече Берлин» Виктория Фешак.

Она рассказала, что увидела рекламу «Медузы» в кинотеатре в Берлине — в ней, в частности, использовали кадры взрывов в Украине и Ярослава Базилевича на похоронах своей жены и трех дочерей, погибших в результате российского ракетного удара по Львову 4 сентября 2024 года.

Как выяснилось, эту кампанию для российского медиа бесплатно разработало немецкое креативное агентство Lure. Там рассказали, что «смелая глобальная информационная кампания называется: Там, где заканчиваются другие заголовки, начинается Meduza».

В агентстве говорят, что журналисты «Медузы» «стыкаются с постоянными угрозами со стороны кремля, в том числе похищения и отравления», и именно поэтому они создали рекламу «для поддержки работы отважных журналистов, ежедневно рискующих жизнью, чтобы донести до нас правду».

Организация «Вече Берлин» написала, что ее «шокирует, что немецкое креативное агентство умаляет ответственность России за эту войну и использует реальные страдания украинцев, чтобы изобразить россиян как жертв». Там выразили надежду, что эту кампанию уберут из европейских городов.

Реакция соцсетей на ролик Meduza

В комментариях в соцсетях украинцы также выразили возмущение тем, что видео, на которых изображены страдания украинцев, использовали для рекламы «русских либералов».

Украинский историк Владимир Вятрович сравнил ситуацию с Второй мировой войной.

Повторяется история с освещением Второй мировой, в которой украинские потери являются основанием для тезисов о невозможности воевать с россиянами, так много уложившимися в победу над нацизмом.

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