Російські бомбардування України. Експерт назвав спосіб боротьби з ФАБ-3000
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські бомбардування України. Експерт назвав спосіб боротьби з ФАБ-3000

ФАБ-3000
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Засновник благодійного фонду "Закриймо небо України" генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, як боротися із застосуванням Росією бомб ФАБ-3000 проти України.

Головні тези:

  • Поступове нарощення зусиль Росії у використанні бомб ФАБ-3000 проти України вимагає ефективних методів захисту.
  • Експерт пропонує знищення бомб на складах та за допомогою безпілотних ударних апаратів, а також залучення зенітно-ракетних комплексів у боротьбу.
  • Запровадження шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення може значно підвищити ефективність ураження ворожих цілей.
  • Модернізація радянських ФАБів росіянами ускладнює оборону та потребує вдосконаленого протидії від української сторони.
  • ФАБ-3000 з російськими крилатими бомбами становить серйозну загрозу для України, і оборонні сили країни вживають заходи для забезпечення безпеки населення та інфраструктури.

Як боротися із застосуванням Росією бомб ФАБ-3000 проти України

Це поступове нарощення зусиль. Підняття свого потенціалу ураження такого роду бомбами фугасними. Вони стали керованими, більш точними. І за рахунок приладдя летять на більшу відстань. І це завдає серйозних уражень об’єкам Сил оборони України, — зазначив Романенко.

За його словами, така проблема існує ще з минулого року.

Але росіяни підвищують потугу застосування в бомбах. Тобто 250 кілограмів, 500, тонна, 1,5. Зараз ця потуга зростає до трьох тисяч, — зауважив експерт.

Романенко додав, що Україна знає, як з цим боротися.

Потрібен інструмент для того, щоб втілювати його в життя. Ті бомби треба знищувати, по-перше, на складах. З приладдям. І були удари відповідні наших безпілотних ударних апаратів. По-друге, на землі треба знищувати на аеродромах носії і ці бомби. Окремо, наприклад, Су-34 чи коли приєднані ці бомби до них. Але на землі. І по-третє, їх знищувати носії. Такі як Су-34 вже з бомбами в повітрі, — сказав він.

Генерал-лейтенант навів приклад, що ефективно робити це можна було б зенітно-ракетними комплексами, такими як SAMP/T і Partiot. Романенко додав, що йдеться про дальність 100-150 кілометрів.

А також можна було б знищувати за рахунок підвищення нашого потенціалу протиповітряної оборони. З заходом літаків 4+ покоління. Це не тільки F-16, а також Gripen, — зазначив Романенко.

Серед іншого, він також додав, що для знищення ворожих цілей в повітрі, на землі та на морі, потрібно вводити в дію шведські літаки дальнього радіолокаційного виявлення.

Це суттєво покращить ефективність застосування наших засобів ураження, — пояснив експерт.

Використання ФАБів Росією

Раніше видання ASTRA повідомило, що для протидії українським ППО росіяни почали модернізувати радянські ФАБи комплексами універсальних модулів планерування та корекції, після чого на них з'являються крила і супутникове наведення, які дають змогу запускати бомби просто з російської території.

Видання вказало, що днями було оприлюднене підтвердження використання крилатої ФАБ-3000 в Україні. Цифри в назві таких бомб позначають загальну вагу — у ФАБ-3000 близько половини ваги становить вибухівка. На оприлюдненому росЗМІ відео 3-тонну бомбу запускає винищувач Су-34.

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