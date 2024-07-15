Російські бомбардування України. Експерт назвав спосіб боротьби з ФАБ-3000

Як боротися із застосуванням Росією бомб ФАБ-3000 проти України

Це поступове нарощення зусиль. Підняття свого потенціалу ураження такого роду бомбами фугасними. Вони стали керованими, більш точними. І за рахунок приладдя летять на більшу відстань. І це завдає серйозних уражень об’єкам Сил оборони України, — зазначив Романенко. Поширити

За його словами, така проблема існує ще з минулого року.

Але росіяни підвищують потугу застосування в бомбах. Тобто 250 кілограмів, 500, тонна, 1,5. Зараз ця потуга зростає до трьох тисяч, — зауважив експерт. Поширити

Романенко додав, що Україна знає, як з цим боротися.

Потрібен інструмент для того, щоб втілювати його в життя. Ті бомби треба знищувати, по-перше, на складах. З приладдям. І були удари відповідні наших безпілотних ударних апаратів. По-друге, на землі треба знищувати на аеродромах носії і ці бомби. Окремо, наприклад, Су-34 чи коли приєднані ці бомби до них. Але на землі. І по-третє, їх знищувати носії. Такі як Су-34 вже з бомбами в повітрі, — сказав він. Поширити

Генерал-лейтенант навів приклад, що ефективно робити це можна було б зенітно-ракетними комплексами, такими як SAMP/T і Partiot. Романенко додав, що йдеться про дальність 100-150 кілометрів.

А також можна було б знищувати за рахунок підвищення нашого потенціалу протиповітряної оборони. З заходом літаків 4+ покоління. Це не тільки F-16, а також Gripen, — зазначив Романенко. Поширити

Серед іншого, він також додав, що для знищення ворожих цілей в повітрі, на землі та на морі, потрібно вводити в дію шведські літаки дальнього радіолокаційного виявлення.

Це суттєво покращить ефективність застосування наших засобів ураження, — пояснив експерт. Поширити

Використання ФАБів Росією

Раніше видання ASTRA повідомило, що для протидії українським ППО росіяни почали модернізувати радянські ФАБи комплексами універсальних модулів планерування та корекції, після чого на них з'являються крила і супутникове наведення, які дають змогу запускати бомби просто з російської території.

Видання вказало, що днями було оприлюднене підтвердження використання крилатої ФАБ-3000 в Україні. Цифри в назві таких бомб позначають загальну вагу — у ФАБ-3000 близько половини ваги становить вибухівка. На оприлюдненому росЗМІ відео 3-тонну бомбу запускає винищувач Су-34.