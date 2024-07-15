Російські бомбардування України. Експерт назвав спосіб боротьби з ФАБ-3000

Засновник благодійного фонду "Закриймо небо України" генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, як боротися із застосуванням Росією бомб ФАБ-3000 проти України.
Головні тези:
- Поступове нарощення зусиль Росії у використанні бомб ФАБ-3000 проти України вимагає ефективних методів захисту.
- Експерт пропонує знищення бомб на складах та за допомогою безпілотних ударних апаратів, а також залучення зенітно-ракетних комплексів у боротьбу.
- Запровадження шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення може значно підвищити ефективність ураження ворожих цілей.
- Модернізація радянських ФАБів росіянами ускладнює оборону та потребує вдосконаленого протидії від української сторони.
- ФАБ-3000 з російськими крилатими бомбами становить серйозну загрозу для України, і оборонні сили країни вживають заходи для забезпечення безпеки населення та інфраструктури.
Як боротися із застосуванням Росією бомб ФАБ-3000 проти України
За його словами, така проблема існує ще з минулого року.
Романенко додав, що Україна знає, як з цим боротися.
Генерал-лейтенант навів приклад, що ефективно робити це можна було б зенітно-ракетними комплексами, такими як SAMP/T і Partiot. Романенко додав, що йдеться про дальність 100-150 кілометрів.
Серед іншого, він також додав, що для знищення ворожих цілей в повітрі, на землі та на морі, потрібно вводити в дію шведські літаки дальнього радіолокаційного виявлення.
Використання ФАБів Росією
Раніше видання ASTRA повідомило, що для протидії українським ППО росіяни почали модернізувати радянські ФАБи комплексами універсальних модулів планерування та корекції, після чого на них з'являються крила і супутникове наведення, які дають змогу запускати бомби просто з російської території.
Видання вказало, що днями було оприлюднене підтвердження використання крилатої ФАБ-3000 в Україні. Цифри в назві таких бомб позначають загальну вагу — у ФАБ-3000 близько половини ваги становить вибухівка. На оприлюдненому росЗМІ відео 3-тонну бомбу запускає винищувач Су-34.
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