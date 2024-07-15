Российские бомбардировки Украины. Эксперт назвал способ борьбы с ФАБ-3000

Основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, как бороться с применением Россией бомб ФАБ-3000 против Украины.
Главные тезисы
- Постепенное наращивание усилий России по использованию бомб ФАБ-3000 против Украины требует эффективных методов защиты.
- Эксперт предлагает уничтожение бомб на складах и с помощью беспилотных ударных аппаратов, а также вовлечение зенитно-ракетных комплексов в борьбу.
- Введение шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения может существенно повысить эффективность поражения враждебных целей.
- Модернизация советских ФАБов россиянами усложняет оборону и нуждается в усовершенствованном противодействии от украинской стороны.
- ФАБ-3000 с российскими крылатыми бомбами представляет серьезную угрозу для Украины, и оборонные силы страны принимают меры по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры.
Как бороться с применением Россией бомб ФАБ-3000 против Украины
По его словам, такая проблема существует еще в прошлом году.
Романенко добавил, что Украина знает, как с этим бороться.
Генерал-лейтенант привел пример, что эффективно делать это можно было бы зенитно-ракетными комплексами, такими как SAMP/T и Partiot. Романенко добавил, что речь идет о дальности 100-150 км.
Среди прочего он добавил, что для уничтожения враждебных целей в воздухе, на земле и на море, нужно вводить в действие шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
Использование ФАБов Россией
Ранее издание ASTRA сообщило, что для противодействия украинским ПВО россияне начали модернизировать советские ФАБы комплексами универсальных модулей планирования и коррекции, после чего на них появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с российской территории.
Издание указало, что на днях было обнародовано подтверждение использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес — в ФАБ-3000 около половины веса составляет взрывчатка. На обнародованном росСМИ видео 3-тонную бомбу запускает истребитель Су-34.
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