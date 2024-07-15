Российские бомбардировки Украины. Эксперт назвал способ борьбы с ФАБ-3000
Категория
Украина
Дата публикации

Российские бомбардировки Украины. Эксперт назвал способ борьбы с ФАБ-3000

Российские бомбардировки Украины. Эксперт назвал способ борьбы с ФАБ-3000
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, как бороться с применением Россией бомб ФАБ-3000 против Украины.

Главные тезисы

  • Постепенное наращивание усилий России по использованию бомб ФАБ-3000 против Украины требует эффективных методов защиты.
  • Эксперт предлагает уничтожение бомб на складах и с помощью беспилотных ударных аппаратов, а также вовлечение зенитно-ракетных комплексов в борьбу.
  • Введение шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения может существенно повысить эффективность поражения враждебных целей.
  • Модернизация советских ФАБов россиянами усложняет оборону и нуждается в усовершенствованном противодействии от украинской стороны.
  • ФАБ-3000 с российскими крылатыми бомбами представляет серьезную угрозу для Украины, и оборонные силы страны принимают меры по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры.

Как бороться с применением Россией бомб ФАБ-3000 против Украины

Это постепенное наращивание усилий. Поднятие своего потенциала поражения такого рода фугасными бомбами. Они стали управляемыми, более точными. И за счет принадлежностей летят на большее расстояние. И это наносит серьезные впечатления объектам Сил обороны Украины, — отметил Романенко.

По его словам, такая проблема существует еще в прошлом году.

Но россияне повышают мощь применения в бомбах. То есть 250 кг, 500, тонна, 1,5. Сейчас эта мощь растет до трех тысяч, — заметил эксперт.

Романенко добавил, что Украина знает, как с этим бороться.

Нужен инструмент для того, чтобы претворять его в жизнь. Эти бомбы нужно уничтожать, во-первых, на складах. С принадлежностями. И были удары соответствующие нашим беспилотным ударным аппаратам. Во-вторых, на земле нужно уничтожать на аэродромах носители и эти бомбы. Отдельно, например, Су-34 или присоединены эти бомбы к ним. Но на земле. И в третьих, их уничтожать носители. Такие как Су-34 уже с бомбами в воздухе, — сказал он.

Генерал-лейтенант привел пример, что эффективно делать это можно было бы зенитно-ракетными комплексами, такими как SAMP/T и Partiot. Романенко добавил, что речь идет о дальности 100-150 км.

Также можно было бы уничтожать за счет повышения нашего потенциала противовоздушной обороны. С закатом самолетов 4+ поколения. Это не только F-16, а также Gripen, — отметил Романенко.

Среди прочего он добавил, что для уничтожения враждебных целей в воздухе, на земле и на море, нужно вводить в действие шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Это существенно улучшит эффективность применения наших средств поражения, — объяснил эксперт.

Использование ФАБов Россией

Ранее издание ASTRA сообщило, что для противодействия украинским ПВО россияне начали модернизировать советские ФАБы комплексами универсальных модулей планирования и коррекции, после чего на них появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с российской территории.

Издание указало, что на днях было обнародовано подтверждение использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес — в ФАБ-3000 около половины веса составляет взрывчатка. На обнародованном росСМИ видео 3-тонную бомбу запускает истребитель Су-34.

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