Російські добровольчі сили назвали кінцеву мету спецоперації на території РФ

Кінцева мета операцій російських добровольців полягає у ліквідації путінського режиму в РФ. Первинне завдання – це допомога українським військам.

Яка кінцева мета російських добровольців на території РФ

Спікер "Російського добровольчого корпусу" на запитання про кінцеву мету сказав, що первинне завдання російських добровольців — допомогти ЗСУ перемогти у війні.

Друга мета — продовжити наш визвольний похід, поставити прапор РДК над стіною, над білим будинком і деконструювати режим, який душить нашу батьківщину, це наша мета, ми будемо до неї йти навіть після перемоги у цій війні, для РДК війна продовжиться, — сказав він. Поширити

Представник "Сибірського батальйону" наголосив, що щодо демонтажу російської влади у російських добровольчих формувань єдина думка.

Те, що зараз намагається керувати Росією, не повинно існувати. Який там буде формат, це питання не військове, а цивільне. Спочатку потрібно зробити цю роботу. Після цього найголовніше — можливість громадян РФ обирати самим, як їм далі жити. Потрібно демонтувати путінський режим, заявив спікер.

Легіон "Свобода Росії" у свою чергу нагадав, що, крім трьох підрозділів, у рейді на територію РФ брали участь і бійці ічкерійських підрозділів. За словами спікера, їхня мета — звільнення Чечні від клану Рамзана Кадирова.

У якій послідовності це буде — подивимося, як складатиметься військово-політична обстановка. Безумовно, головне завдання — ліквідація путінського режиму. А на території України завдання — вихід на межі 1991 року, — додав представник ЛСР. Поширити

Рейд російських добровольців у РФ

Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

Станом на ранок 18 березня, втрати путінської армії у Білгородській та Курській областях склали:

Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

Санітарні втрати: 829 військовослужбовців

Взято в полон: 27 військовослужбовців.

Нещодавно "Сибірський батальйон" повідомив, що увійшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Пізніше добровольці заявили, що повністю контролюють селище.