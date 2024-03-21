Российские добровольческие силы назвали конечную цель спецоперации на территории РФ

Конечная цель операций российских добровольцев состоит в ликвидации путинского режима в РФ. Первоначальная задача – это помощь украинским войскам.
Какова конечная цель российских добровольцев на территории РФ
Спикер "Русского добровольческого корпуса" на вопрос о конечной цели сказал, что первичная задача российских добровольцев — помочь ВСУ победить в войне.
Представитель "Сибирского батальона" подчеркнул, что относительно демонтажа российских властей у российских добровольческих формирований единое мнение.
То, что сейчас пытается управлять Россией, не должно существовать. Какой там будет формат, это вопрос не военный, а гражданский. Сначала нужно проделать эту работу. После этого самое главное — возможность граждан РФ выбирать самим, как им дальше жить. Необходимо демонтировать путинский режим, заявил спикер.
Легион "Свобода России" в свою очередь напомнил, что кроме трех подразделений в рейде на территорию РФ принимали участие и бойцы ичкерийских подразделений. По словам спикера, их цель — освобождение Чечни от клана Рамзана Кадырова.
Рейд российских добровольцев в РФ
Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.
По состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:
Безвозвратные потери: 613 военнослужащих
Санитарные потери: 829 военнослужащих
Полон: 27 военнослужащих.
Недавно "Сибирский батальон" сообщил, что вошел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации. Позже добровольцы заявили, что полностью контролируют поселок.
Кроме того, российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску. Они отметили, что будут бить по военным позициям РФ, поэтому гражданские призывали эвакуироваться.
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