Российские добровольческие силы назвали конечную цель спецоперации на территории РФ

Конечная цель операций российских добровольцев состоит в ликвидации путинского режима в РФ. Первоначальная задача – это помощь украинским войскам.

Какова конечная цель российских добровольцев на территории РФ

Спикер "Русского добровольческого корпуса" на вопрос о конечной цели сказал, что первичная задача российских добровольцев — помочь ВСУ победить в войне.

Вторая цель — продолжить наш освободительный поход, поставить флаг РДК над стеной, над белым домом и деконструировать душящий нашу родину режим, это наша цель, мы будем к ней идти даже после победы в этой войне, для РДК война продолжится, — сказал он. . Поделиться

Представитель "Сибирского батальона" подчеркнул, что относительно демонтажа российских властей у российских добровольческих формирований единое мнение.

То, что сейчас пытается управлять Россией, не должно существовать. Какой там будет формат, это вопрос не военный, а гражданский. Сначала нужно проделать эту работу. После этого самое главное — возможность граждан РФ выбирать самим, как им дальше жить. Необходимо демонтировать путинский режим, заявил спикер.

Легион "Свобода России" в свою очередь напомнил, что кроме трех подразделений в рейде на территорию РФ принимали участие и бойцы ичкерийских подразделений. По словам спикера, их цель — освобождение Чечни от клана Рамзана Кадырова.

В какой последовательности это будет посмотрим, как будет складываться военно-политическая обстановка. Безусловно, главная задача — ликвидация путинского режима. А на территории Украины задача — выход на рубеже 1991 года, — добавил представитель ЛСР. Поделиться

Рейд российских добровольцев в РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

По состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:

Безвозвратные потери: 613 военнослужащих

Санитарные потери: 829 военнослужащих

Полон: 27 военнослужащих.

Недавно "Сибирский батальон" сообщил, что вошел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации. Позже добровольцы заявили, что полностью контролируют поселок.