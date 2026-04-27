Російські дрони масштабно атакували підприємства на Чернігівщині — є руйнування і поранені
Джерело:  online.ua

Уранці 27 квітня росіяни масовано атакували Корюківку на Чернігівщині. Протягом 40 хвилин місто отримало 18 влучань дронів.

Головні тези:

  • Росія масовано атакувала 2 підприємства та об'єкт критичної інфраструктури у Корюківці на Чернігівщині.
  • По населеному пункту було випущено 18 дронів.
  • Наразі відомо про двох поранених.

Росія атакувала дронами Корюківку

Про це повідомляє начальник Корюківської райдержадміністрації Павло Мірошниченко.

Унаслідок вибухів постраждали 42-річний працівник одного з місцевих підприємств і 81-річний чоловік. Деталі про стан поранених ще уточнюються.

Атака тривала з 4:30 до 5:10 ранку.

Відбулося влучання попередньо 18-ти БпЛА по трьох локаціях. Це об'єкт критичної інфраструктури та два підприємства. Пошкоджень зазнали будівлі, що поруч.

За його словами, наразі на місцях прильотів тривають пожежі. До ліквідації наслідків обстрілів залучені всі служби.

Унаслідок удару:

  • зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури;

  • знищено низку промислових підприємств;

  • пошкоджено житлові будинки поблизу місць прильотів.

На всіх трьох локаціях рятувальники й комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

