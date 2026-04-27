Российские дроны масштабно атаковали предприятия на Черниговщине — есть разрушения и раненые

Утром 27 апреля россияне массированно атаковали Корюковку в Черниговской области. В течение 40 минут город получил 18 попаданий дронов.
Главные тезисы
- Россия массированно атаковала 2 предприятия и объект критической инфраструктуры в Корюковке Черниговской области.
- По населенному пункту было выпущено 18 дронов.
- Пока известно о двух раненых.
Россия атаковала дронами Корюковку
Об этом сообщает начальник Корюковской райгосадминистрации Павел Мирошниченко.
Атака продолжалась с 4:30 до 5:10 утра.
Произошло попадание предварительно 18-ти БпЛА по трем локациям. Это объект критической инфраструктуры и два компании. Повреждения получили рядом рядом здания.
По его словам, в настоящее время на местах прилетов продолжаются пожары. К ликвидации последствий обстрелов вовлечены все службы.
В результате удара:
разрушен объект энергетической инфраструктуры;
уничтожен ряд промышленных предприятий;
повреждены жилые дома вблизи мест прилетов.
На всех трех локациях спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.
