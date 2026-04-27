Российские дроны масштабно атаковали предприятия на Черниговщине — есть разрушения и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Корюковка
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 27 апреля россияне массированно атаковали Корюковку в Черниговской области. В течение 40 минут город получил 18 попаданий дронов.

Главные тезисы

  • Россия массированно атаковала 2 предприятия и объект критической инфраструктуры в Корюковке Черниговской области.
  • По населенному пункту было выпущено 18 дронов.
  • Пока известно о двух раненых.

Россия атаковала дронами Корюковку

Об этом сообщает начальник Корюковской райгосадминистрации Павел Мирошниченко.

В результате взрывов пострадали 42-летний работник одного из местных предприятий и 81-летний мужчина. Детали о состоянии раненых еще уточняются.

Атака продолжалась с 4:30 до 5:10 утра.

Произошло попадание предварительно 18-ти БпЛА по трем локациям. Это объект критической инфраструктуры и два компании. Повреждения получили рядом рядом здания.

По его словам, в настоящее время на местах прилетов продолжаются пожары. К ликвидации последствий обстрелов вовлечены все службы.

В результате удара:

  • разрушен объект энергетической инфраструктуры;

  • уничтожен ряд промышленных предприятий;

  • повреждены жилые дома вблизи мест прилетов.

На всех трех локациях спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?