Российские дроны масштабно атаковали предприятия на Черниговщине — есть разрушения и раненые

Утром 27 апреля россияне массированно атаковали Корюковку в Черниговской области. В течение 40 минут город получил 18 попаданий дронов.

Об этом сообщает начальник Корюковской райгосадминистрации Павел Мирошниченко.

В результате взрывов пострадали 42-летний работник одного из местных предприятий и 81-летний мужчина. Детали о состоянии раненых еще уточняются.

Атака продолжалась с 4:30 до 5:10 утра.

Произошло попадание предварительно 18-ти БпЛА по трем локациям. Это объект критической инфраструктуры и два компании. Повреждения получили рядом рядом здания.

По его словам, в настоящее время на местах прилетов продолжаются пожары. К ликвидации последствий обстрелов вовлечены все службы.

В результате удара:

разрушен объект энергетической инфраструктуры;

уничтожен ряд промышленных предприятий;

повреждены жилые дома вблизи мест прилетов.

На всех трех локациях спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.