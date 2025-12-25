Удар шахеда РФ по Чернигову — количество пострадавших растет

Попадание вражеского БПЛА в пятиэтажку в Чернигове. Очень жестоко. Рождество. Просто посреди дня. Люди были дома. Один человек погиб — 80-летняя женщина. Еще 8 человек пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.