Удар шахеда РФ по Чернигову — количество пострадавших растет

В Чернигове количество пострадавших в результате российского удара по многоэтажке возросло до восьми, из них трое — в тяжелом состоянии, один человек погиб.
Главные тезисы
- В Чернигове от атаки российского шахеда пострадали 8 человек.
- Три человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Атака РФ по Чернигову: пострадали 8 человек
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.
По словам Чауса, дрон попал в квартиру на третьем этаже, разрушения значительны. Спасательные работы продолжаются, пожарные тушат пожар.
Работают все соответствующие службы, волонтеры. На месте развернули пункт несокрушимости.
