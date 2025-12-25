Удар шахеда РФ по Чернигову — количество пострадавших растет
Удар шахеда РФ по Чернигову — количество пострадавших растет

В Чернигове количество пострадавших в результате российского удара по многоэтажке возросло до восьми, из них трое — в тяжелом состоянии, один человек погиб.

Главные тезисы

  • В Чернигове от атаки российского шахеда пострадали 8 человек.
  • Три человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Атака РФ по Чернигову: пострадали 8 человек

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

Попадание вражеского БПЛА в пятиэтажку в Чернигове. Очень жестоко. Рождество. Просто посреди дня. Люди были дома. Один человек погиб — 80-летняя женщина. Еще 8 человек пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам Чауса, дрон попал в квартиру на третьем этаже, разрушения значительны. Спасательные работы продолжаются, пожарные тушат пожар.

Работают все соответствующие службы, волонтеры. На месте развернули пункт несокрушимости.

