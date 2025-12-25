Удар шахеда РФ по Чернігову — кількість постраждалих зростає

У Чернігові кількість постраждалих унаслідок російського удару по багатоповерхівці зросла до восьми, із них троє — у важкому стані, одна людина загинула.
Головні тези:
- У Чернігові від атаки російського шахеда постраждало 8 людей.
- Троє людей знаходяться у лікарні у важкому стані.
Атака РФ по Чернігову: постраждало 8 людей
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За словами Чауса, дрон влучив у квартиру на третьому поверсі, руйнування значні. Рятувальні роботи тривають, вогнеборці гасять пожежу.
Працюють усі відповідні служби, волонтери. На місці розгорнули пункт незламності.
