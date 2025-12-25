Удар шахеда РФ по Чернігову — кількість постраждалих зростає
Удар шахеда РФ по Чернігову — кількість постраждалих зростає

В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
Чернігів

У Чернігові кількість постраждалих унаслідок російського удару по багатоповерхівці зросла до восьми, із них троє — у важкому стані, одна людина загинула.

Головні тези:

  • У Чернігові від атаки російського шахеда постраждало 8 людей.
  • Троє людей знаходяться у лікарні у важкому стані.

Атака РФ по Чернігову: постраждало 8 людей

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Влучання ворожого БПЛА в пʼятиповерхівку в Чернігові. Дуже жорстоко. На Різдво. Просто серед дня. Люди були вдома. Одна людина загинула - 80-річна жінка. Ще 8 людей постраждали. Троє із них у важкому стані.

За словами Чауса, дрон влучив у квартиру на третьому поверсі, руйнування значні. Рятувальні роботи тривають, вогнеборці гасять пожежу.

Працюють усі відповідні служби, волонтери. На місці розгорнули пункт незламності.

