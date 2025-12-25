Удар шахеда РФ по Чернігову — кількість постраждалих зростає

Влучання ворожого БПЛА в пʼятиповерхівку в Чернігові. Дуже жорстоко. На Різдво. Просто серед дня. Люди були вдома. Одна людина загинула - 80-річна жінка. Ще 8 людей постраждали. Троє із них у важкому стані.