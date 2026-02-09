Російські дрони вбили трьох людей в Одесі та Богодухові
Російські дрони вбили трьох людей в Одесі та Богодухові

ДСНС України
Російські дрони вбили трьох людей в Одесі та Богодухові
Росія вночі атакувала Одесу ударними безпілотниками: загинув чоловік. Також відудару дрона РФ втратили життя мати і син у Богодухові на Харківщині.

Головні тези:

  • Російські дрони вночі атакували Одесу та Богодухов, спричинивши загибель трьох людей.
  • Унаслідок атаки в Одесі загинув чоловік, а в Богодухові - жінка з дитиною, є постраждалі.
  • Внаслідок дій безпілотників зруйновані житлові будинки, горіли автомобілі та постраждало майно місцевих мешканців.

Росія атакувала Одещину і Харківщину дронами: є жертви

Цієї ночі Одеса знову опинилося під ударом ворожих БпЛА. На жаль, не обійшлося без жертв.

Попри проведення реанімаційних заходів, чоловіка врятувати не вдалося. За попередніми даними, ще двоє людей отримали поранення.

Внаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба.

Пошкоджено дах та обладнання на даху 24-х поверхового житлового будинку, 6 легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.

За іншою адресою пошкоджено триповерхову будівлю, що не експлуатувалася.

До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місцях влучань також працювали психологи ДСНС.

Також у результаті удару російського БпЛА у Богодухові загинули жінка з дитиною, є постраждалі.

Богодухів після атаки РФ

Сьогодні вночі ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів. Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв., яку ліквідували.

З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.

