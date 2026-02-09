Російські дрони вбили трьох людей в Одесі та Богодухові

Росія вночі атакувала Одесу ударними безпілотниками: загинув чоловік. Також відудару дрона РФ втратили життя мати і син у Богодухові на Харківщині.
Головні тези:
- Російські дрони вночі атакували Одесу та Богодухов, спричинивши загибель трьох людей.
- Унаслідок атаки в Одесі загинув чоловік, а в Богодухові - жінка з дитиною, є постраждалі.
- Внаслідок дій безпілотників зруйновані житлові будинки, горіли автомобілі та постраждало майно місцевих мешканців.
Росія атакувала Одещину і Харківщину дронами: є жертви
Цієї ночі Одеса знову опинилося під ударом ворожих БпЛА. На жаль, не обійшлося без жертв.
Внаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба.
Пошкоджено дах та обладнання на даху 24-х поверхового житлового будинку, 6 легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.
За іншою адресою пошкоджено триповерхову будівлю, що не експлуатувалася.
До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місцях влучань також працювали психологи ДСНС.
Також у результаті удару російського БпЛА у Богодухові загинули жінка з дитиною, є постраждалі.
З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.
