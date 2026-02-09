Российские дроны убили трех человек в Одессе и Богодухове

Россия ночью атаковала Одессу ударными беспилотниками: погиб мужчина. Также от удара дрона РФ потеряли жизнь мать и сын в Богодухове Харьковской области.

Россия атаковала Одесщину и Харьковщину дронами: есть жертвы

Этой ночью Одесса снова оказалась под ударом вражеских БПЛА. К сожалению, не обошлось без жертв.

Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, мужчину спасти не удалось. По предварительным данным, еще два человека получили ранения. Поделиться

В результате атаки возник пожар, горели два автомобиля и газовая труба.

Повреждены крыша и оборудование на крыше 24-х этажного жилого дома, 6 легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окрестных домов.

По другому адресу повреждено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание.

К ликвидации последствий привлекалось более 50 спасателей и 13 единиц техники. На местах попадания также работали психологи ГСЧС.

Также в результате удара российского БПЛА в Богодухове погибла женщина с ребенком, есть пострадавшие.

Богодухов после атаки РФ

Сегодня ночью враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов. Одно из попаданий произошло по полностью разрушенному жилому дому. Возник пожар на площади 50 м кв., который был ликвидирован. Поделиться

Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали.