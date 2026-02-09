Российские дроны убили трех человек в Одессе и Богодухове

Россия ночью атаковала Одессу ударными беспилотниками: погиб мужчина. Также от удара дрона РФ потеряли жизнь мать и сын в Богодухове Харьковской области.
Главные тезисы
- Российские дроны ночью атаковали Одессу и Богодухов, в результате чего погибли три человека и множество пострадали.
- Атаки привели к разрушению жилых домов, пожарам и повреждению имущества местных жителей.
- В Одессе и Богодухове активно идут работы по ликвидации последствий атак, привлечено более 50 спасателей и 13 единиц техники.
Россия атаковала Одесщину и Харьковщину дронами: есть жертвы
Этой ночью Одесса снова оказалась под ударом вражеских БПЛА. К сожалению, не обошлось без жертв.
В результате атаки возник пожар, горели два автомобиля и газовая труба.
Повреждены крыша и оборудование на крыше 24-х этажного жилого дома, 6 легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окрестных домов.
По другому адресу повреждено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание.
К ликвидации последствий привлекалось более 50 спасателей и 13 единиц техники. На местах попадания также работали психологи ГСЧС.
Также в результате удара российского БПЛА в Богодухове погибла женщина с ребенком, есть пострадавшие.
Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали.
