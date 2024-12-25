Російські командири кидають своїх загиблих солдатів на островах лівобережжя Херсонщини

Російське командування кидає своїх солдатів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла. Вони це роблять для того, щоб не виплачувати компенсацію сім'ям загиблих.

Російські командири кидають своїх загиблих солдатів на Херсонщині

Про це повідомляє рух кримськотатарського опору АТЕШ.

Агенти руху "АТЕШ" з-поміж військовослужбовців ЗС РФ повідомляють про свавілля командування 61 Обрмп на лівобережжі Херсонської області. Командири кидають людей на вбивчі штурми й після відмовляються евакуювати своїх же 200-их. Поширити

Так, після одного зі штурмів, де загинуло більш ніж половина роти, командування відмовилося забирати своїх загиблих підлеглих.

Зазначається, що це за вказівками вищого командування, щоб не виплачувати компенсацію сім'ям загиблих. За документами загиблі на островах у Херсонській області військовослужбовці числяться як "безвісти зниклі".

Солдати, які вижили, вступають у конфлікти з командирами, ставлячи собі питання, чому тіла їхніх товаришів не забирають, тоді як човни продовжують курсувати порожніми. Обстановка ускладнюється цинічною поведінкою командирів.

Партизани зазначають, що на тлі втрат і такого ставлення конфлікти з командуванням наростають і частішають випадки саботажу і диверсій серед військовослужбовців. Поширити

Російські військові стали частіше позбавляти себе життя на ТОТ Херсонщини

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

До цього призводять репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.

Як зазначається, останнім часом у різних населених пунктах ТОТ Херсонської області зафіксовано низку самогубств.