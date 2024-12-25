Российское командование бросает своих солдат на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям погибших.

Российские командиры бросают своих погибших солдат в Херсонской области

Об этом сообщает движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ.

Агенты движения "АТЕШ" среди военнослужащих ВС РФ сообщают о произволе командования 61 Обрмп на левобережье Херсонской области. Командиры бросают людей на убийственные штурмы и после отказываются эвакуировать своих же 200-х. Поделиться

Так, после одного из штурмов, где погибло более половины роты, командование отказалось забирать своих погибших подчиненных.

Отмечается, что это по указаниям высшего командования, чтобы не выплачивать компенсацию семьям погибших. По документам погибшие на островах в Херсонской области военнослужащие считаются "без вести пропавшими".

Выжившие солдаты вступают в конфликты с командирами, задавая себе вопрос, почему тела их товарищей не забирают, тогда как лодки продолжают курсировать пустыми. Обстановка усложняется циничным поведением командиров.

Партизаны отмечают, что на фоне потерь и такого отношения конфликты с командованием нарастают и учащаются случаи саботажа и диверсий среди военнослужащих. Поделиться

Российские военные стали чаще лишать себя жизни на ТОТ Херсонщины

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

К этому приводят репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях.

Как отмечается, в последнее время в разных населенных пунктах ТОТ Херсонской области зафиксирован ряд самоубийств.