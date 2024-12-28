Російські командири змушують підлеглих подовжувати контракти для служби на окупованій Херсонщині

Російське командування змушує солдатів продовжувати контракти на Херсонщині. Про це дізналися учасники руху кримськотатарського спротиву АТЕШ.
Головні тези:
- Російське командування тисне на солдатів, щоб вони продовжували контракти на окупованій Херсонщині.
- Військовослужбовці намагаються втекти або розірвати контракт через труднощі та репресії від командування.
Російські військові не хочуть служити на ТОТ Херсонщини
Агент руху «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців ЗС РФ повідомляє, що у 61-й окремій бригаді морської піхоти на солдатів здійснюють тиск і відпустку дають лише тим, хто погоджується продовжити контракт.
При цьому дедалі більше військовослужбовців намагається втекти із зони бойових дій, розірвати контракт чи уникнути його продовження.
Командування змушене йти на такі заходи через труднощі із набором нових "добровольців". Водночас проблеми із забезпеченням тільки наростають, зарплати виплачуються із затримками, а у разі загибелі тебе навіть не вивезуть із поля бою — просто залишать чи запишуть як "зниклого безвісти".
Російські військові стали частіше позбавляти себе життя на ТОТ Херсонщини
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
До цього призводять репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.
Як зазначається, останнім часом у різних населених пунктах ТОТ Херсонської області зафіксовано низку самогубств.
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