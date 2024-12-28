Российские командиры заставляют подчиненных продлевать контракты для службы на оккупированной Херсонщине

Российские военные не хотят служить на ВОТ Херсонщины

Агент движения «АТЕШ» среди военнослужащих ВС РФ сообщает, что в 61-й отдельной бригаде морской пехоты на солдат оказывают давление и отпуск дают только тем, кто соглашается продлить контракт.

При этом все больше военнослужащих пытаются скрыться из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления.

Командование вынуждено идти на такие меры из-за трудностей с набором новых "добровольцев". В то же время, проблемы с обеспечением только нарастают, зарплаты выплачиваются с задержками, а в случае гибели тебя даже не вывезут с поля боя — просто оставят или запишут как "пропавшего без вести".

Мы видим все больше подтверждений того, что российские командиры не учитывают потери и относятся к своим людям прежде всего как к ресурсу. Поэтому вполне ожидаемо, что люди отказываются продлевать контракты. Поделиться

Российские военные стали чаще лишать себя жизни на ТОТ Херсонщины

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

К этому приводят репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях.

Как отмечается, в последнее время в разных населенных пунктах ТОТ Херсонской области зафиксирован ряд самоубийств.