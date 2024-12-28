Российские командиры заставляют подчиненных продлевать контракты для службы на оккупированной Херсонщине

Российское командование заставляет солдат продолжать контракты в Херсонской области. Об этом узнали участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ.
Главные тезисы
- Российское командование давит на солдат, заставляя их продлевать контракты для службы на оккупированной Херсонщине.
- Солдаты испытывают трудности и репрессии от командования, что приводит к попыткам убегать или расторгнуть контракты.
- Набор новых добровольцев стал проблематичным для российского командования, что вынуждает его применять жесткие меры по продлению контрактов.
Российские военные не хотят служить на ВОТ Херсонщины
Агент движения «АТЕШ» среди военнослужащих ВС РФ сообщает, что в 61-й отдельной бригаде морской пехоты на солдат оказывают давление и отпуск дают только тем, кто соглашается продлить контракт.
При этом все больше военнослужащих пытаются скрыться из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления.
Командование вынуждено идти на такие меры из-за трудностей с набором новых "добровольцев". В то же время, проблемы с обеспечением только нарастают, зарплаты выплачиваются с задержками, а в случае гибели тебя даже не вывезут с поля боя — просто оставят или запишут как "пропавшего без вести".
Российские военные стали чаще лишать себя жизни на ТОТ Херсонщины
Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
К этому приводят репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях.
Как отмечается, в последнее время в разных населенных пунктах ТОТ Херсонской области зафиксирован ряд самоубийств.
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