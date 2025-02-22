Російські окупанти атакували дроном авто у Покровську — загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти атакували дроном авто у Покровську — загинула людина

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
дрон
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Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень у результаті дронової атаки росіян на автівку в Покровську 22 лютого.

Головні тези:

  • Російські окупанти вчинили дронову атаку на автомобіль у Покровську, що призвело до смерті однієї людини та поранення іншої.
  • За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, загинув 53-річний чоловік, а 56-річний отримав поранення.
  • На жаль, під обстріл потрапив також Слов'янськ, де пошкоджено нежитлові приміщення та приватні будинки.

Російські окупанти атакували дроном авто у Покровську

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

1 людина загинула і 1 поранена у Покровську. Росіяни знову атакували FPV-дроном цивільне авто. Загинув 53-річний чоловік, а 56-річний отримав поранення — його доставили в лікарню. Ще двоє пасажирів машини не потребують медичної допомоги.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Він додав, що, крім того, під обстріл потрапив Слов'янськ — там пошкоджено нежитлові приміщення і приватні будинки.

Слов’янськ

Вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуація рятує життя, — наголосив очільник Донеччини.

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