Російські окупанти атакували дроном авто у Покровську — загинула людина

Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень у результаті дронової атаки росіян на автівку в Покровську 22 лютого.
Головні тези:
- Російські окупанти вчинили дронову атаку на автомобіль у Покровську, що призвело до смерті однієї людини та поранення іншої.
- За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, загинув 53-річний чоловік, а 56-річний отримав поранення.
- На жаль, під обстріл потрапив також Слов'янськ, де пошкоджено нежитлові приміщення та приватні будинки.
Російські окупанти атакували дроном авто у Покровську
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Він додав, що, крім того, під обстріл потрапив Слов'янськ — там пошкоджено нежитлові приміщення і приватні будинки.
Вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуація рятує життя, — наголосив очільник Донеччини.
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