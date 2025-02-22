Російські окупанти атакували дроном авто у Покровську — загинула людина

1 людина загинула і 1 поранена у Покровську. Росіяни знову атакували FPV-дроном цивільне авто. Загинув 53-річний чоловік, а 56-річний отримав поранення — його доставили в лікарню. Ще двоє пасажирів машини не потребують медичної допомоги.