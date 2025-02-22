Российские оккупанты атаковали дроном авто в Покровске — погиб человек

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате дроновой атаки россиян на автомобиль в Покровске 22 февраля.
Главные тезисы
- В результате дроновой атаки российских оккупантов на автомобиль в Покровске погиб 53-летний мужчина, а 56-летний был ранен.
- Под обстрел также попал город Славянск, где получили повреждения нежилые помещения и частные дома.
- Под обстрелом оказалось гражданское авто, атакованное FPV-дроном, что стало причиной гибели и ранения людей.
Российские оккупанты атаковали дроном авто в Покровске
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Он добавил, что, кроме того, под обстрел попал Славянск — там повреждены нежилые помещения и частные дома.
Еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь, — подчеркнул глава Донбасса.
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