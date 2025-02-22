Российские оккупанты атаковали дроном авто в Покровске — погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты атаковали дроном авто в Покровске — погиб человек

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
дрон
Читати українською

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате дроновой атаки россиян на автомобиль в Покровске 22 февраля.

Главные тезисы

  • В результате дроновой атаки российских оккупантов на автомобиль в Покровске погиб 53-летний мужчина, а 56-летний был ранен.
  • Под обстрел также попал город Славянск, где получили повреждения нежилые помещения и частные дома.
  • Под обстрелом оказалось гражданское авто, атакованное FPV-дроном, что стало причиной гибели и ранения людей.

Российские оккупанты атаковали дроном авто в Покровске

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

1 человек погиб и 1 ранен в Покровске. Россияне снова атаковали FPV-дроном гражданское авто. Погиб 53-летний мужчина, а 56-летний получил ранение — его доставили в больницу. Еще двое пассажиров машины не нуждаются в медицинской помощи.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он добавил, что, кроме того, под обстрел попал Славянск — там повреждены нежилые помещения и частные дома.

Славянск

Еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь, — подчеркнул глава Донбасса.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Покровском направлении ВСУ остановили 34 штурма армии РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
Танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Покровском направлении ВСУ уничтожили более 260 оккупантов РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?