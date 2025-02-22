Российские оккупанты атаковали дроном авто в Покровске — погиб человек

1 человек погиб и 1 ранен в Покровске. Россияне снова атаковали FPV-дроном гражданское авто. Погиб 53-летний мужчина, а 56-летний получил ранение — его доставили в больницу. Еще двое пассажиров машины не нуждаются в медицинской помощи.