Російські окупанти масштабно обстріляли північ Донеччини — п'ятеро поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти масштабно обстріляли північ Донеччини — п'ятеро поранених

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донецька область
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Внаслідок обстрілів півночі Донеччини 3 січня поранено п’ятьох людей, серед них є дворічний хлопчик.

Головні тези:

  • 3 січня на півночі Донеччини сталися масштабні обстріли, в результаті яких поранено 5 осіб, включно з 2-річним хлопчиком.
  • На місці подій працюють правоохоронні та рятувальні служби, щоб надати допомогу пораненим та визначити обставини обстрілів.
  • За інформацією влади, цивільні населені пункти на півночі Донеччини продовжують перебувати під загрозою через обстріли з боку російських окупантів.

Російські окупанти масштабно обстріляли північ Донеччини

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

5 людей поранені внаслідок обстрілів півночі Донеччини. У Слов'янську росіяни поранили чотирьох людей, у тому числі 2-річного хлопчика… Ще 1 людина поранена у Сіверську.

Він зазначив, що поранені у Слов’янську перебувають у лікарні, мати хлопчика — у важкому стані. Поранена у Сіверську 70-річна жінка також доставлена в лікарню Слов'янська.

За інформацією Філашкіна, цим обстрілом сьогодні було пошкоджено 14 приватних будинків.

Росіяни не припиняють бити по цивільних! Будьте відповідальними — евакуюйтесь.

Росія обстріляла Миколаївку на Донеччині: є жертви

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

2 людини загинули і 5 поранено внаслідок обстрілу Миколаївки. Один зі снарядів влучив у п'ятиповерхівку, ще 4 будинки поряд отримали пошкодження різного ступеня.

Він зазначив, що на місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і вибухотехніки.

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