Російські окупанти масштабно обстріляли північ Донеччини — п'ятеро поранених

Внаслідок обстрілів півночі Донеччини 3 січня поранено п’ятьох людей, серед них є дворічний хлопчик.
Головні тези:
- 3 січня на півночі Донеччини сталися масштабні обстріли, в результаті яких поранено 5 осіб, включно з 2-річним хлопчиком.
- На місці подій працюють правоохоронні та рятувальні служби, щоб надати допомогу пораненим та визначити обставини обстрілів.
- За інформацією влади, цивільні населені пункти на півночі Донеччини продовжують перебувати під загрозою через обстріли з боку російських окупантів.
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Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що поранені у Слов’янську перебувають у лікарні, мати хлопчика — у важкому стані. Поранена у Сіверську 70-річна жінка також доставлена в лікарню Слов'янська.
За інформацією Філашкіна, цим обстрілом сьогодні було пошкоджено 14 приватних будинків.
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Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що на місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і вибухотехніки.
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