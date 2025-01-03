Російські окупанти масштабно обстріляли північ Донеччини — п'ятеро поранених

Внаслідок обстрілів півночі Донеччини 3 січня поранено п’ятьох людей, серед них є дворічний хлопчик.

Російські окупанти масштабно обстріляли північ Донеччини

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

5 людей поранені внаслідок обстрілів півночі Донеччини. У Слов'янську росіяни поранили чотирьох людей, у тому числі 2-річного хлопчика… Ще 1 людина поранена у Сіверську. Поширити

Він зазначив, що поранені у Слов’янську перебувають у лікарні, мати хлопчика — у важкому стані. Поранена у Сіверську 70-річна жінка також доставлена в лікарню Слов'янська.

За інформацією Філашкіна, цим обстрілом сьогодні було пошкоджено 14 приватних будинків.

Росіяни не припиняють бити по цивільних! Будьте відповідальними — евакуюйтесь.

Росія обстріляла Миколаївку на Донеччині: є жертви

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

2 людини загинули і 5 поранено внаслідок обстрілу Миколаївки. Один зі снарядів влучив у п'ятиповерхівку, ще 4 будинки поряд отримали пошкодження різного ступеня. Поширити

Він зазначив, що на місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і вибухотехніки.