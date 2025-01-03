Российские оккупанты масштабно обстреляли север Донеччины — пятеро раненых

В результате обстрелов севера Донетчины 3 января ранены пять человек, среди них есть двухлетний мальчик.

Российские оккупанты масштабно обстреляли север Донеччины

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

5 человек ранены в результате обстрелов севера Донбасса. В Славянске россияне ранили четырех человек, в том числе 2-летнего мальчика… Еще один человек ранен в Северске. Поделиться

Он отметил, что раненые в Славянске находятся в больнице, мать мальчика — в тяжелом состоянии. Раненая в Северске 70-летняя женщина также доставлена в Славянскую больницу.

По информации Филашкина, этим обстрелом сегодня были повреждены 14 частных домов.

Россияне не перестают бить по гражданским! Будьте ответственны — эвакуируйтесь.

Россия обстреляла Николаевку в Донецкой области: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

2 человека погибли и 5 ранены в результате обстрела Николаевки. Один из снарядов попал в пятиэтажку, еще 4 дома рядом получили повреждения разной степени. Поделиться

Он отметил, что на месте работают органы власти, полиция, спасатели и взрывотехники.