Российские оккупанты масштабно обстреляли север Донеччины — пятеро раненых

В результате обстрелов севера Донетчины 3 января ранены пять человек, среди них есть двухлетний мальчик.
Главные тезисы
- В результате обстрелов севера Донеччины 3 января пострадали 5 человек, в том числе маленький ребенок.
- Гражданские населенные пункты на севере Донбасса продолжают находиться под угрозой из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.
- Органы власти и спасательные службы работают на местах происшествий для помощи пострадавшим и установления обстоятельств обстрелов.
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Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Он отметил, что раненые в Славянске находятся в больнице, мать мальчика — в тяжелом состоянии. Раненая в Северске 70-летняя женщина также доставлена в Славянскую больницу.
По информации Филашкина, этим обстрелом сегодня были повреждены 14 частных домов.
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Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Он отметил, что на месте работают органы власти, полиция, спасатели и взрывотехники.
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