Російські окупанти неочікувано змінили тактику біля Торецька

Станом на 25 грудня навколо Торецька наразі ситуація є найскладнішою в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ". Як виявилося, солдати РФ почали застосовувати техніку, чого раніше не робили.
Головні тези:
- Біля міста бої ведуться буквально за кожний будинок.
- На фронті зафіксовано 266 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.
Що відбувається навколо Торецька
З заявою з цього приводу виступила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
Як зазначала спікерка, на цьому напрямку російські загарбники почали застосовувати техніку, чого раніше не робили.
Анастасія Бобовнікова також додала, що на північній околиці Торецька, у селищі Неліпівка, ворог починає застосовувати техніку.
Що відомо про ситуацію на фронті 24-25 грудня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 266 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.
24 грудня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 17 авіаударів, зокрема скинув 34 КАБ.
Ба більше, армія РФ здійснила 4385 обстрілів, з них 140 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.
Також вказано, що 24 грудня ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника.
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