Російські окупанти неочікувано змінили тактику біля Торецька
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти неочікувано змінили тактику біля Торецька

армія РФ
Джерело:  Укрінформ

Станом на 25 грудня навколо Торецька наразі ситуація є найскладнішою в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ". Як виявилося, солдати РФ почали застосовувати техніку, чого раніше не робили.

Головні тези:

  • Біля міста бої ведуться буквально за кожний будинок. 
  • На фронті зафіксовано 266 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Що відбувається навколо Торецька

З заявою з цього приводу виступила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

У Торецьку... насправді дуже напружена ситуація. Бої ведуться за кожен будинок. І потрібно розуміти, що десь вони можуть просунутися на один будинок — і буквально наступного дня ми цей будинок уже відбиваємо, — заявила вона.

Як зазначала спікерка, на цьому напрямку російські загарбники почали застосовувати техніку, чого раніше не робили.

Анастасія Бобовнікова також додала, що на північній околиці Торецька, у селищі Неліпівка, ворог починає застосовувати техніку.

За минулу добу там відбувалися бої із застосуванням ББМ, багі, мотоциклів. Раніше ми цього не спостерігали, а зараз ворог активізувався, — наголосила речниця.

Що відомо про ситуацію на фронті 24-25 грудня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 266 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.

24 грудня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 17 авіаударів, зокрема скинув 34 КАБ.

Ба більше, армія РФ здійснила 4385 обстрілів, з них 140 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелене Поле, Темирівка, Покровськ, Жовте, Костянтинопіль, Троїцьке, Горіхове, Удачне, Щербаки та Новоолександрівка.

Також вказано, що 24 грудня ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника.

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