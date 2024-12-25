Российские оккупанты неожиданно изменили тактику возле Торецка

По состоянию на 25 декабря вокруг Торецка ситуация самая сложная в зоне ответственности ОТУ "Луганск". Как оказалось, солдаты РФ начали применять технику, чего раньше не делали.
Главные тезисы
- Возле города бои ведутся буквально за каждый дом.
- На фронте зафиксировано 266 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
Что происходит вокруг Торецка
С заявлением по этому поводу выступила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
Как отметила спикер, на этом направлении российские захватчики начали применять технику, чего раньше не делали.
Анастасия Бобовникова также добавила, что на северной окраине Торецка, в поселке Нелиповка, враг начинает применять технику.
Что известно о ситуации на фронте 24-25 декабря
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 266 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
24 декабря враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 17 авиаударов, в том числе сбросил 34 КАБ.
Более того, армия РФ совершила 4385 обстрелов, из них 140 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.
Также указано, что 24 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две артиллерийские системы противника.
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