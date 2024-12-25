Российские оккупанты неожиданно изменили тактику возле Торецка
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты неожиданно изменили тактику возле Торецка

Торецка
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Источник:  Укринформ

По состоянию на 25 декабря вокруг Торецка ситуация самая сложная в зоне ответственности ОТУ "Луганск". Как оказалось, солдаты РФ начали применять технику, чего раньше не делали.

Главные тезисы

  • Возле города бои ведутся буквально за каждый дом.
  • На фронте зафиксировано 266 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Что происходит вокруг Торецка

С заявлением по этому поводу выступила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

В Торецке... действительно очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И нужно понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом — и буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем, — заявила она.

Как отметила спикер, на этом направлении российские захватчики начали применять технику, чего раньше не делали.

Анастасия Бобовникова также добавила, что на северной окраине Торецка, в поселке Нелиповка, враг начинает применять технику.

За прошедшие сутки там происходили бои с применением ББМ, баги, мотоциклов.

Что известно о ситуации на фронте 24-25 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 266 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

24 декабря враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 17 авиаударов, в том числе сбросил 34 КАБ.

Более того, армия РФ совершила 4385 обстрелов, из них 140 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Темировка, Покровск, Желтое, Константинополь, Троицкое, Орехово, Удачное, Щербаки и Новоалександровка.

Также указано, что 24 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две артиллерийские системы противника.

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