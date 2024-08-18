Російські окупанти перетворюють пляжі в Євпаторії на вогневі точки

За даними партизан руху кримськотатарського опору АТЕШ, "вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної тимчасово окупованої Євпаторії в Криму з інтервалом у 25-30 метрів.

Росіяни перетворили пляжі в Євпаторії на доти

"Вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Також там встановлюються камери спостереження. Окрім того, повідомляється, що там планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.

Дивлячись на гнилі дошки і порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким "укріпрайоном" довго повоювати не вийде. Кожна нова точка має ще сумніший вигляд, ніж попередня.

АТЕШ побував на базі ППО РФ під Севастополем

Партизани розвідали базу, яка забезпечує повітряну оборону Севастополя окупантами РФ.

У ході розвідки визначили структуру та порядок роботи військової частини. На території було помічено різні комплекси протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та вивантаження установок РЕБ і РЕР.

Завдяки зібраним даним учасники руху опору тепер знають, як і де розміщуються системи протиповітряного захисту у Севастополі. Ця інформація має ключове значення для планування подальших дій Сил оборони України.