Российские оккупанты превращают пляжи в Евпатории в огневые точки

По данным партизан движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, "огневые точки" россиян расположены на протяжении всей набережной временно оккупированной Евпатории в Крыму с интервалом в 25-30 метров.

Россияне превратили пляжи в Евпатории в доты

"Огневые точки" россиян расположены по всей набережной с интервалом в 25-30 метров. Также там устанавливаются камеры слежения. Кроме того, сообщается, что там планируется закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.

Глядя на гнилые доски и порванные мешки с песком, становится очевидно, что с таким "укрепрайоном" долго повоевать не получится. Каждая новая точка выглядит еще более печально, чем предыдущая.

АТЕШ побывал на базе ПВО РФ под Севастополем

Партизаны разведали базу, обеспечивающую воздушную оборону Севастополя оккупантами РФ.

В ходе разведки определили структуру и порядок работы воинской части. На территории были замечены разные комплексы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и выгрузка установок РЭБ и РЭР.

Благодаря собранным данным участники сопротивления теперь знают, как и где размещаются системы противовоздушной защиты в Севастополе. Эта информация имеет ключевое значение для планирования дальнейших действий сил обороны Украины.