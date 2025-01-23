Російські окупанти спалили понад 100 тіл своїх солдатів під Часовим Яром

Біля Часового Яру російські загарбники підпалили колектор, де після авіаудару ЗСУ 9 січня загинуло близько 100 їхніх військових. Це було зроблено для того, щоб не забирати тіла та приховати великі втрати.

Російські військові спалили своїх загиблих під Часовим Яром

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

За його словами, 4-8 січня Сили оборони зафіксували активність противника в районі каналу Сіверський Донець.

Ворог використовував період густих туманів і обмежену видимість для переміщення по трубах каналу до колектора у Калинівці поблизу Часового Яру. За чотири дні зафіксували понад 100 окупантів.

Противник облаштував укриття в колекторі. 9 січня по скупченню ворога був завданий авіаудар. Ймовірно, що та кількість особового складу, яка там накопичувалась — понад 100 осіб — була знищена. Поширити

А 21 січня, за словами речника, ворог організував підпал, імовірно, щоб приховати втрати та уникнути евакуаційних заходів.

Ситуація в районі Часового Яру

Ще в липні 2024 року українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі. Сили оборони України зайняли більш вигідні позиції.

Як нещодавно розповіли у ЗСУ, наразі у Часовому Ярі йдуть активні міські бої. Росіяни намагаються потрапити на вогнетривкий комбінат та за мікрорайон "Канал".

Також минулого тижня у ЗСУ розповіли, що у Часовому Яру окупанти використовують труби каналу "Сіверський Донець-Донбас, щоб ховатися від негоди.