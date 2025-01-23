Російські окупанти спалили понад 100 тіл своїх солдатів під Часовим Яром
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти спалили понад 100 тіл своїх солдатів під Часовим Яром

Втрати РФ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Біля Часового Яру російські загарбники підпалили колектор, де після авіаудару ЗСУ 9 січня загинуло близько 100 їхніх військових. Це було зроблено для того, щоб не забирати тіла та приховати великі втрати.

Головні тези:

  • Російські окупанти підпалили колектор під Часовим Яром, де загинули близько 100 їхніх військових, для того, щоб приховати великі втрати.
  • У Часовому Яру тривають активні бої, де росіяни намагаються потрапити на вогнетривкий комбінат та за мікрорайон “Канал”.

Російські військові спалили своїх загиблих під Часовим Яром

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

За його словами, 4-8 січня Сили оборони зафіксували активність противника в районі каналу Сіверський Донець.

Ворог використовував період густих туманів і обмежену видимість для переміщення по трубах каналу до колектора у Калинівці поблизу Часового Яру. За чотири дні зафіксували понад 100 окупантів.

Противник облаштував укриття в колекторі. 9 січня по скупченню ворога був завданий авіаудар. Ймовірно, що та кількість особового складу, яка там накопичувалась — понад 100 осіб — була знищена.

А 21 січня, за словами речника, ворог організував підпал, імовірно, щоб приховати втрати та уникнути евакуаційних заходів.

Ситуація в районі Часового Яру

Ще в липні 2024 року українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі. Сили оборони України зайняли більш вигідні позиції.

Як нещодавно розповіли у ЗСУ, наразі у Часовому Ярі йдуть активні міські бої. Росіяни намагаються потрапити на вогнетривкий комбінат та за мікрорайон "Канал".

Також минулого тижня у ЗСУ розповіли, що у Часовому Яру окупанти використовують труби каналу "Сіверський Донець-Донбас, щоб ховатися від негоди.

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