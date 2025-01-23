У Часового Яра российские захватчики подожгли коллектор, где после авиаудара ВСУ 9 января погибли около 100 их военных. Это было сделано для того, чтобы не уносить тела и скрыть большие потери.
Главные тезисы
- Российские оккупанты сожгли более 100 тел своих солдат под Часовым Яром для скрытия больших потерь.
- Активные бои продолжаются под Часовым Яром, где россияне пытаются попасть на огнеупорный комбинат и микрорайон “Канал”.
- Организация поджога коллектора 21 января могла быть попыткой скрыть потери и избежать эвакуации вражеских сил.
Российские военные сожгли своих погибших под Часовым Яром
Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.
По его словам, 4-8 января Силы обороны зафиксировали активность противника в районе канала Северский Донец.
Враг использовал период густых туманов и ограниченную видимость для перемещения по трубам канала к коллектору в Калиновке близ Часового Яра. За четыре дня зафиксировали более 100 оккупантов.
А 21 января, по словам спикера, враг организовал поджог, вероятно, чтобы скрыть потери и избежать эвакуационных мер.
Ситуация в районе Часового Яра
Еще в июле 2024 года украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Силы обороны Украины заняли более выгодные позиции.
Как недавно рассказали в ВСУ, в настоящее время в Часовом Яру идут активные городские бои. Россияне пытаются попасть на огнеупорный комбинат и микрорайон "Канал".
Также на прошлой неделе в ВСУ рассказали, что в Часовом Яру оккупанты используют трубы канала "Северский Донец-Донбасс, чтобы скрываться от непогоды.
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