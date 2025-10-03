Російські окупанти сворюють новий плацдарм для вогневого впливу на Запоріжжя

Російська окупаційна армія намагається зі сходу обійти місто Степногірськ, щоб створити плацдарм для вогневого впливу на околиці й логістичні шляхи обласного центру Запоріжжя.
Головні тези:
- Російська окупаційна армія намагається створити плацдарм для вогневого впливу на Запоріжжя через обхід міста Степногірськ.
- Існує загроза для східних і південних околиць Запоріжжя та логістичних шляхів міста на сході через дії противника.
- Територіальне захоплення плацдарму дозволить контролювати логістичні шляхи та околиці Запоріжжя, використовуючи різновиди озброєння для вогневого впливу.
Росія намагається посилити обстріли Запоріжжя
Про це в телеефірі сказав речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин.
Він розповів, що противник проводить штурмові дії у намаганні обійти зі сходу Степногірськ і фактично відкрити новий напрямок.
За його словами, це створює загрозу для східних і південних околиць обласного центру Запоріжжя та логістичних шляхів міста на сході.
Це загроза не лише для обласного центру, а для логістичних шляхів, які ведуть із Запоріжжя на схід. Під вогневим впливом деяких видів озброєння опиняться південні й східні околиці обласного центру.
Волощин зазначив, що баражуючі боєприпаси типу «Молнія», «Ланцет» зможуть долітати до околиць Запоріжжя.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-