Російські окупанти сворюють новий плацдарм для вогневого впливу на Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти сворюють новий плацдарм для вогневого впливу на Запоріжжя

Запоріжжя
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Російська окупаційна армія намагається зі сходу обійти місто Степногірськ, щоб створити плацдарм для вогневого впливу на околиці й логістичні шляхи обласного центру Запоріжжя.

Головні тези:

  • Російська окупаційна армія намагається створити плацдарм для вогневого впливу на Запоріжжя через обхід міста Степногірськ.
  • Існує загроза для східних і південних околиць Запоріжжя та логістичних шляхів міста на сході через дії противника.
  • Територіальне захоплення плацдарму дозволить контролювати логістичні шляхи та околиці Запоріжжя, використовуючи різновиди озброєння для вогневого впливу.

Росія намагається посилити обстріли Запоріжжя

Про це в телеефірі сказав речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин.

Він розповів, що противник проводить штурмові дії у намаганні обійти зі сходу Степногірськ і фактично відкрити новий напрямок.

Ворог здійснює штурми на західних околицях Степового, намагаючись зі сходу обійти Степногірськ. Тобто із заходу від Степногірська він просувається по узбережжю колишнього Каховського водосховища — там, де розташовані Кам’янське, Плавні і Приморське. Наміри прості — захопити цей плацдарм, де розташоване місто Степногірськ.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України, полковник

За його словами, це створює загрозу для східних і південних околиць обласного центру Запоріжжя та логістичних шляхів міста на сході.

Це загроза не лише для обласного центру, а для логістичних шляхів, які ведуть із Запоріжжя на схід. Під вогневим впливом деяких видів озброєння опиняться південні й східні околиці обласного центру.

Волощин зазначив, що баражуючі боєприпаси типу «Молнія», «Ланцет» зможуть долітати до околиць Запоріжжя.

Тому противник прагне захопити тут плацдарм і місто Степногірськ, яке доволі зручно розташоване, для того, щоб контролювати і логістичні шляхи, і околиці Запоріжжя.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Київщину, Миколаївщину та Запоріжжя — є загиблі й потерпілі
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Україну 15-16 вересня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила Запоріжжя — є загиблі та руйнування
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія скинула на Запоріжжя 6 ФАБів — загинув цивільний
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росія знову тероризує Запоріжжя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?