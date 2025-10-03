Російські окупанти сворюють новий плацдарм для вогневого впливу на Запоріжжя

Російська окупаційна армія намагається зі сходу обійти місто Степногірськ, щоб створити плацдарм для вогневого впливу на околиці й логістичні шляхи обласного центру Запоріжжя.

Росія намагається посилити обстріли Запоріжжя

Про це в телеефірі сказав речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин.

Він розповів, що противник проводить штурмові дії у намаганні обійти зі сходу Степногірськ і фактично відкрити новий напрямок.

Ворог здійснює штурми на західних околицях Степового, намагаючись зі сходу обійти Степногірськ. Тобто із заходу від Степногірська він просувається по узбережжю колишнього Каховського водосховища — там, де розташовані Кам’янське, Плавні і Приморське. Наміри прості — захопити цей плацдарм, де розташоване місто Степногірськ. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України, полковник

За його словами, це створює загрозу для східних і південних околиць обласного центру Запоріжжя та логістичних шляхів міста на сході.

Це загроза не лише для обласного центру, а для логістичних шляхів, які ведуть із Запоріжжя на схід. Під вогневим впливом деяких видів озброєння опиняться південні й східні околиці обласного центру.

Волощин зазначив, що баражуючі боєприпаси типу «Молнія», «Ланцет» зможуть долітати до околиць Запоріжжя.