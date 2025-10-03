Российские оккупанты создают новый плацдарм для огневого воздействия на Запорожье

Российская оккупационная армия пытается с востока обойти город Степногорск, чтобы создать плацдарм для огневого воздействия на окраины и логистические пути областного центра Запорожья.

Россия пытается усилить обстрелы Запорожья

Об этом в телеэфире сказал спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин.

Он рассказал, что противник предпринимает штурмовые действия в попытке обойти с востока Степногорск и фактически открыть новое направление.

Враг совершает штурмы на западных окрестностях Степного, пытаясь с востока обойти Степногорск. То есть с запада от Степногорска он продвигается по побережью бывшего Каховского водохранилища — там, где расположены Каменское, Плавное и Приморское. Намерения просты — захватить этот плацдарм, где расположен город Степногорск. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины, полковник

По его словам, это создает угрозу восточным и южным окрестностям областного центра Запорожья и логистических путей города на востоке.

Это угроза не только областному центру, а логистическим путям, которые ведут из Запорожья на восток. Под огневым влиянием некоторых видов вооружения окажутся южные и восточные окраины областного центра.

Волощин отметил, что баражирующие боеприпасы типа «Молния», «Ланцет» смогут долетать до окрестностей Запорожья.