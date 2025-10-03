Российские оккупанты создают новый плацдарм для огневого воздействия на Запорожье

Российская оккупационная армия пытается с востока обойти город Степногорск, чтобы создать плацдарм для огневого воздействия на окраины и логистические пути областного центра Запорожья.
Главные тезисы
- Российские оккупанты стремятся создать плацдарм для огневого воздействия на окрестности Запорожья через обход города Степногорск.
- Территориальный захват позволит контролировать логистические пути и окрестности города, использовать различное вооружение для огневого воздействия.
- Противник предпринимает штурмовые действия для захвата плацдарма, угрожая восточным и южным окрестностям областного центра Запорожья и логистическим путям на востоке.
Россия пытается усилить обстрелы Запорожья
Об этом в телеэфире сказал спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин.
Он рассказал, что противник предпринимает штурмовые действия в попытке обойти с востока Степногорск и фактически открыть новое направление.
По его словам, это создает угрозу восточным и южным окрестностям областного центра Запорожья и логистических путей города на востоке.
Это угроза не только областному центру, а логистическим путям, которые ведут из Запорожья на восток. Под огневым влиянием некоторых видов вооружения окажутся южные и восточные окраины областного центра.
Волощин отметил, что баражирующие боеприпасы типа «Молния», «Ланцет» смогут долетать до окрестностей Запорожья.
