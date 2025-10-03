Российские оккупанты создают новый плацдарм для огневого воздействия на Запорожье
Российские оккупанты создают новый плацдарм для огневого воздействия на Запорожье

Российские оккупанты создают новый плацдарм для огневого воздействия на Запорожье
Источник:  Укринформ

Российская оккупационная армия пытается с востока обойти город Степногорск, чтобы создать плацдарм для огневого воздействия на окраины и логистические пути областного центра Запорожья.

  • Российские оккупанты стремятся создать плацдарм для огневого воздействия на окрестности Запорожья через обход города Степногорск.
  • Территориальный захват позволит контролировать логистические пути и окрестности города, использовать различное вооружение для огневого воздействия.
  • Противник предпринимает штурмовые действия для захвата плацдарма, угрожая восточным и южным окрестностям областного центра Запорожья и логистическим путям на востоке.

Россия пытается усилить обстрелы Запорожья

Об этом в телеэфире сказал спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин.

Он рассказал, что противник предпринимает штурмовые действия в попытке обойти с востока Степногорск и фактически открыть новое направление.

Враг совершает штурмы на западных окрестностях Степного, пытаясь с востока обойти Степногорск. То есть с запада от Степногорска он продвигается по побережью бывшего Каховского водохранилища — там, где расположены Каменское, Плавное и Приморское. Намерения просты — захватить этот плацдарм, где расположен город Степногорск.

По его словам, это создает угрозу восточным и южным окрестностям областного центра Запорожья и логистических путей города на востоке.

Это угроза не только областному центру, а логистическим путям, которые ведут из Запорожья на восток. Под огневым влиянием некоторых видов вооружения окажутся южные и восточные окраины областного центра.

Волощин отметил, что баражирующие боеприпасы типа «Молния», «Ланцет» смогут долетать до окрестностей Запорожья.

Поэтому противник стремится захватить здесь плацдарм и город Степногорск, достаточно удобно расположенный, для того, чтобы контролировать и логистические пути, и окрестности Запорожья.

