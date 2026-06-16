Російські окупанти вбили 3 людей у Нікополі

Атака Росії на Нікополь 16 червня — які наслідки

З заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетроської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

Троє людей загинули — росіяни атакували Нікополь. Олександр Ганжа Очільник Дніпропетроської ОДА (ОВА)

За словами Ганжі, російські загарбники влучили FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою.

Ця ворожа атака обірвала життя матері та сина — жінки 87 років та чоловіка 51 року.

Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці, — наголосив глава місцевої ОВА. Поширити

Протягом минулої ночі понад 10 разів російські окупанти атакував два райони Дніпровщини дронами та артилерією.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Понівечені інфраструктура та автівка. Постраждав 39-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно, — наголосив Ганжа. Поширити

У Синельниківському районі росіяни били по Шахтарській громаді. Пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі.