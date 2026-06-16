Російські окупанти вбили 3 людей у Нікополі

16 червня в Нікополі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинули троє мирних мешканців.
Головні тези:
- Новими жертвами російської атаки стали мати та син.
- Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці.
Атака Росії на Нікополь 16 червня — які наслідки
З заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетроської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.
За словами Ганжі, російські загарбники влучили FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою.
Ця ворожа атака обірвала життя матері та сина — жінки 87 років та чоловіка 51 року.
Протягом минулої ночі понад 10 разів російські окупанти атакував два райони Дніпровщини дронами та артилерією.
У Синельниківському районі росіяни били по Шахтарській громаді. Пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі.
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