Российские оккупанты убили 3 человек в Никополе

16 июня в Никополе Днепропетровской области в результате атаки российского FPV-дрона погибли трое мирных жителей.

Атака России на Никополь 16 июня — какие последствия

С заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

Три человека погибли — россияне атаковали Никополь. Александр Ганжа Руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА)

По словам Ганжи, российские захватчики попали FPV-дроном по людям, передвигавшимся по дороге.

Эта вражеская атака оборвала жизнь матери и сына — женщины 87 лет и мужчины 51 года.

Личность третьего погибшего сейчас устанавливают правоохранители, — подчеркнул глава местной ОВА. Поделиться

За прошедшую ночь более 10 раз российские оккупанты атаковали два района Днепровщины дронами и артиллерией.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены инфраструктура и автомобиль. Пострадал 39-летний мужчина. Лечится амбулаторно, — отметил Ганжа. Поделиться

В Синельниковском районе россияне били по Шахтерской общине. Повреждены многоквартирный дом и автомобили.