Российские оккупанты убили 3 человек в Никополе

16 июня в Никополе Днепропетровской области в результате атаки российского FPV-дрона погибли трое мирных жителей.
Главные тезисы
- Новыми жертвами российской атаки стали мать и сын.
- Личность третьего погибшего человека сейчас устанавливают правоохранители.
Атака России на Никополь 16 июня — какие последствия
С заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.
По словам Ганжи, российские захватчики попали FPV-дроном по людям, передвигавшимся по дороге.
Эта вражеская атака оборвала жизнь матери и сына — женщины 87 лет и мужчины 51 года.
За прошедшую ночь более 10 раз российские оккупанты атаковали два района Днепровщины дронами и артиллерией.
В Синельниковском районе россияне били по Шахтерской общине. Повреждены многоквартирный дом и автомобили.
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