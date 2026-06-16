Российские оккупанты убили 3 человек в Никополе
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты убили 3 человек в Никополе

Атака России на Никополь 16 июня – какие последствия
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Источник:  Днепропетровская ОГА

16 июня в Никополе Днепропетровской области в результате атаки российского FPV-дрона погибли трое мирных жителей.

Главные тезисы

  • Новыми жертвами российской атаки стали мать и сын.
  • Личность третьего погибшего человека сейчас устанавливают правоохранители.

Атака России на Никополь 16 июня — какие последствия

С заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

Три человека погибли — россияне атаковали Никополь.

Александр Ганжа

Александр Ганжа

Руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА)

По словам Ганжи, российские захватчики попали FPV-дроном по людям, передвигавшимся по дороге.

Эта вражеская атака оборвала жизнь матери и сына — женщины 87 лет и мужчины 51 года.

Личность третьего погибшего сейчас устанавливают правоохранители, — подчеркнул глава местной ОВА.

За прошедшую ночь более 10 раз российские оккупанты атаковали два района Днепровщины дронами и артиллерией.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены инфраструктура и автомобиль. Пострадал 39-летний мужчина. Лечится амбулаторно, — отметил Ганжа.

В Синельниковском районе россияне били по Шахтерской общине. Повреждены многоквартирный дом и автомобили.

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