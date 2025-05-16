Російські окупанти вбили двох людей у Костянтинівці
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти вбили двох людей у Костянтинівці

Прокуратура Донецької області
Росія не припиняє терор Донеччини

16 травня ударні дрони армії РФ знову атакували місто Костянтинівка, що у Донецької області. Згідно з останніми даними, загинули двоє мирних мешканців та ще 3 були поранені.

Головні тези:

  • Для нової атаки росіяни використали БпЛА “Молнія-1”.
  • Постраждали дві жінки віком 53 та 72 роки, які отримали осколкові поранення та мінно-вибухову травму.

Росія не припиняє терор Донеччини

Про ситуацію у місті та області повідомляє пресслужба Донецької облпрокуратури.

Нова атака російських дронів почалася 16 травня об 11:30. Ворог поцілив по Костянтинівці, використавши БпЛА "Молнія-1".

За кермом автомобіля отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 55-річний водій. Також загинув чоловік 57 років, котрий перебував біля укриття, - йдеться в повідомленні.

Також вказано, постраждали двоє містянок віком 53 та 72 роки. У них діагностовано осколкові поранення, опіки і мінно-вибухову травму.

Об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. В результаті атаки 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку, зазнала мінно-вибухову травму й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Місцева влада повідомляє, що потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.

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