Російські окупанти вбили двох людей у Костянтинівці

16 травня ударні дрони армії РФ знову атакували місто Костянтинівка, що у Донецької області. Згідно з останніми даними, загинули двоє мирних мешканців та ще 3 були поранені.
Головні тези:
- Для нової атаки росіяни використали БпЛА “Молнія-1”.
- Постраждали дві жінки віком 53 та 72 роки, які отримали осколкові поранення та мінно-вибухову травму.
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Про ситуацію у місті та області повідомляє пресслужба Донецької облпрокуратури.
Нова атака російських дронів почалася 16 травня об 11:30. Ворог поцілив по Костянтинівці, використавши БпЛА "Молнія-1".
Також вказано, постраждали двоє містянок віком 53 та 72 роки. У них діагностовано осколкові поранення, опіки і мінно-вибухову травму.
Місцева влада повідомляє, що потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.
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