Российские оккупанты убили двух человек в Константиновке

16 мая ударные дроны армии РФ снова атаковали город Константиновка в Донецкой области. Согласно последним данным, погибли двое мирных жителей и еще 3 были ранены.
Главные тезисы
- Для новой атаки враги использовали БПЛА "Молния-1".
- Пострадали две женщины, получившие осколочные ранения и минно-взрывную травму.
Россия не прекращает террор Донецкой области
О ситуации в городе и области сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.
Новая атака российских дронов началась 16 мая в 11:30. Враг попал по Константиновке, использовав БПЛА "Молния-1".
Также указано, пострадали две горожанки в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма.
Местные власти сообщают, что пострадавшим оказана медицинская помощь и они доставлены в больницу.
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