Российские оккупанты убили двух человек в Константиновке
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты убили двух человек в Константиновке

Прокуратура Донецкой области
Россия не прекращает террор Донецкой области
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16 мая ударные дроны армии РФ снова атаковали город Константиновка в Донецкой области. Согласно последним данным, погибли двое мирных жителей и еще 3 были ранены.

Главные тезисы

  • Для новой атаки враги использовали БПЛА "Молния-1".
  • Пострадали две женщины, получившие осколочные ранения и минно-взрывную травму.

Россия не прекращает террор Донецкой области

О ситуации в городе и области сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.

Новая атака российских дронов началась 16 мая в 11:30. Враг попал по Константиновке, использовав БПЛА "Молния-1".

За рулем автомобиля получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 55-летний водитель. Также погиб мужчина 57 лет, находившийся у укрытии, — сказано в сообщении.

Также указано, пострадали две горожанки в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма.

В 11:45 оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по населенному пункту. В результате атаки 72-летняя женщина, находившаяся на рынке, получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Местные власти сообщают, что пострадавшим оказана медицинская помощь и они доставлены в больницу.

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