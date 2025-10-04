Російські повстанці приєдналися до атаки на один з найбільших НПЗ РФ

4 жовтня нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області РФ атакували не лише Сили спеціальних операцій України, а й російський повстанський рух "Черная искра".
Головні тези:
- Операції передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками “Черная искра”.
- Цей ворожий НПЗ палає вже втретє у 2025 році.
Російські повстанці активно допомагають Україні
Новими подробиця успішної операції поділилися воїни ССО:
Воїни ССО звертають увагу на те, що важливе для Кремля підприємство палає вже втретє у цьому році.
Що важливо розуміти, успішну операцію вдалося провести завдяки чіткій координації та плануванню між українськими захисниками та російськими повстанцями.
Про гучні вибухи та пожежу на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" повідомили місцеві мешканці та влада РФ.
Варто звернути увагу на те, що це одне із найбільших і критичних підприємств ворога, потужність якого сягає 20,1 млн тонн нафти на рік.
Цей ворожий об’єкт активно займається виробництвом бензину, дизельного палива, авіаційного пального та інші нафтопродуктів.
