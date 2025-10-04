Російські повстанці приєдналися до атаки на один з найбільших НПЗ РФ

4 жовтня нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області РФ атакували не лише Сили спеціальних операцій України, а й російський повстанський рух "Черная искра".

Російські повстанці активно допомагають Україні

Новими подробиця успішної операції поділилися воїни ССО:

У ніч на 4 жовтня Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом в рф «Черная искра» уразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти) на нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області росії. Поширити

Воїни ССО звертають увагу на те, що важливе для Кремля підприємство палає вже втретє у цьому році.

Що важливо розуміти, успішну операцію вдалося провести завдяки чіткій координації та плануванню між українськими захисниками та російськими повстанцями.

Про гучні вибухи та пожежу на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" повідомили місцеві мешканці та влада РФ.

Варто звернути увагу на те, що це одне із найбільших і критичних підприємств ворога, потужність якого сягає 20,1 млн тонн нафти на рік.

Цей ворожий об’єкт активно займається виробництвом бензину, дизельного палива, авіаційного пального та інші нафтопродуктів.