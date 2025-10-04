Російські повстанці приєдналися до атаки на один з найбільших НПЗ РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські повстанці приєдналися до атаки на один з найбільших НПЗ РФ

ССО
Російські повстанці активно допомагають Україні
Read in English

4 жовтня нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області РФ атакували не лише Сили спеціальних операцій України, а й російський повстанський рух "Черная искра".

Головні тези:

  • Операції передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками “Черная искра”.
  •  Цей ворожий НПЗ палає вже втретє у 2025 році.

Російські повстанці активно допомагають Україні

Новими подробиця успішної операції поділилися воїни ССО:

У ніч на 4 жовтня Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом в рф «Черная искра» уразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти) на нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області росії.

Воїни ССО звертають увагу на те, що важливе для Кремля підприємство палає вже втретє у цьому році.

Що важливо розуміти, успішну операцію вдалося провести завдяки чіткій координації та плануванню між українськими захисниками та російськими повстанцями.

Про гучні вибухи та пожежу на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" повідомили місцеві мешканці та влада РФ.

Варто звернути увагу на те, що це одне із найбільших і критичних підприємств ворога, потужність якого сягає 20,1 млн тонн нафти на рік.

Цей ворожий об’єкт активно займається виробництвом бензину, дизельного палива, авіаційного пального та інші нафтопродуктів.

Сили спеціальних операцій України продовжують множити осередки тріщин, що ведуть до суцільного розлому ворога.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО розкрили деталі операції з ураження російського корабля
ССО
ССО звітують про нове досягнення
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Китай допомагає Росії завдавати ударів по Україні
Китай доєднався до воєнних злочинів Росії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Путін отримує задоволення". Кислиця присоромив Захід
Кислиця озвучив свою позицію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?