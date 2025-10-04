Российские повстанцы присоединились к атаке на один из крупнейших НПЗ РФ

4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области РФ атаковали не только Силы специальных операций Украины, но и российское повстанческое движение "Черная искра".
Главные тезисы
- Операции предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями "Черной искры".
- Этот вражеский НПЗ горит уже в третий раз в 2025 году.
Российские повстанцы активно помогают Украине
Новыми подробности успешной операции поделились воины ССО:
Воины ССО обращают внимание на то, что важное для Кремля предприятие пылает уже в третий раз в этом году.
Что важно понимать, успешную операцию удалось провести благодаря четкой координации и планированию между украинскими защитниками и российскими повстанцами.
О громких взрывах и пожаре на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" сообщили местные жители и власти РФ.
Стоит обратить внимание, что это одно из крупнейших и критических предприятий врага, мощность которого достигает 20,1 млн тонн нефти в год.
Этот вражеский объект активно занимается производством бензина, дизельного топлива, авиационного горючего и других нефтепродуктов.
