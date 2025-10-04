4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области РФ атаковали не только Силы специальных операций Украины, но и российское повстанческое движение "Черная искра".

Российские повстанцы активно помогают Украине

Новыми подробности успешной операции поделились воины ССО:

В ночь на 4 октября Силы специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением в России «Черная искра» поразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов) и ЭЛОУ-АВТ-6 (установка по удалению воды, соли и первичной обработки). "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области россии. Поделиться

Воины ССО обращают внимание на то, что важное для Кремля предприятие пылает уже в третий раз в этом году.

Что важно понимать, успешную операцию удалось провести благодаря четкой координации и планированию между украинскими защитниками и российскими повстанцами.

О громких взрывах и пожаре на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" сообщили местные жители и власти РФ.

Стоит обратить внимание, что это одно из крупнейших и критических предприятий врага, мощность которого достигает 20,1 млн тонн нефти в год.

Этот вражеский объект активно занимается производством бензина, дизельного топлива, авиационного горючего и других нефтепродуктов.