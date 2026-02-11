Російські шахеди ударили по магазину у Барвінковому — постраждали 7 людей

Росія завдала удару по магазину в місті Барвінкове Харківської області, станом на 21:00 відомо про сімох травмованих громадян.
Головні тези:
- Російські дрони вдарили по магазину у Барвінковому, результатом є 7 потерпілих осіб.
- Атака сталася 11 лютого в Ізюмському районі, дрони запалюють двоповерховий супермаркет.
Росія атакувала дронами магазин на Харківщині: є постраждалі
11 лютого близько 18:35 війська РФ здійснили обстріл міста Барвінкове Ізюмського району. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин.
На місці події працюють екстрені служби, поліцейські надають допомогу постраждалим та документують наслідки ворожої атаки.
За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Керівник Барвінківської МВА Олександр Бало заявив, що атака була здійснена дронами.
Станом на 21:00 триває гасіння пожежі, сказав Бало.
Виводили всіх, кого могли. Одна з працівниць зараз у лікарні, їй роблять операцію. Ми ще не знаємо, що там всередині.
