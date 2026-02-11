Российские шахеды ударили по магазину в Барвинково — пострадали 7 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Российские шахеды ударили по магазину в Барвинково — пострадали 7 человек

Полиция Харьковской области
Барвинково
Read in English
Читати українською

Россия нанесла удар по магазину в городе Барвенково Харьковской области, по состоянию на 21:00 известно о семи травмированных гражданах.

Главные тезисы

  • В результате атаки российских дронов на магазин в Барвенково пострадали 7 человек.
  • Инцидент произошел 11 февраля в Изюмском районе, вызвав пожар в двухэтажном супермаркете.

Россия атаковала дронами магазин на Харьковщине: есть пострадавшие

11 февраля около 18:35 войска РФ совершили обстрел города Барвенково Изюмского района. В результате попадания загорелся двухэтажный магазин.

На месте происшествия работают экстренные службы, полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия вражеской атаки.

По факту военного преступления следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Руководитель Барвинковской МВА Александр Бало заявил, что атака была совершена дронами.

Это были "Шахеды" две штуки. Первый попал рядом с магазином, там рядом были полицейский и спасатель. Они начали людей выводить, и тогда второй попал в магазин, это большой супермаркет.

По состоянию на 21:00 идет тушение пожара, сказал Бало.

Выводили всех, кого могли. Одна из работниц сейчас в больнице, ей делают операцию. Мы еще не знаем, что там внутри.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла новые удары по энергетике Украины — есть обесточивания в Харьковской и Житомирской областях
Министерство энергетики Украины
Житомирщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дрон РФ атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине — погибли три человека
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили пожилую женщину на Харьковщине
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Атаки России на Харьков и область — последние подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?