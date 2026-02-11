Российские шахеды ударили по магазину в Барвинково — пострадали 7 человек

Россия нанесла удар по магазину в городе Барвенково Харьковской области, по состоянию на 21:00 известно о семи травмированных гражданах.
Главные тезисы
Россия атаковала дронами магазин на Харьковщине: есть пострадавшие
11 февраля около 18:35 войска РФ совершили обстрел города Барвенково Изюмского района. В результате попадания загорелся двухэтажный магазин.
На месте происшествия работают экстренные службы, полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия вражеской атаки.
По факту военного преступления следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Руководитель Барвинковской МВА Александр Бало заявил, что атака была совершена дронами.
По состоянию на 21:00 идет тушение пожара, сказал Бало.
Выводили всех, кого могли. Одна из работниц сейчас в больнице, ей делают операцию. Мы еще не знаем, что там внутри.
