Російські "воєнкори" звинуватили колег-пропагандистів у "зливі" інформації про військову техніку РФ на Курщині
Категорія
Світ
Дата публікації

Російські "воєнкори" звинуватили колег-пропагандистів у "зливі" інформації про військову техніку РФ на Курщині

Техніка
Джерело:  online.ua

Аналітичний центр VoxCheck спільно із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки у селі Октябрьське Курської області РФ. Тепер російські пропагандисти звинувачують одне одного у неправильному висвітленні інформації, яка допомогла ЗСУ завдати точного удару по військовій техніці РФ.

Головні тези:

  • Російські “воєнкори” звинуватили колег-пропагандистів у “зливі” інформації про розбиту колону російської техніки на Курщині.
  • Російські пропагандисти звинувачують одне одного у неправильному висвітленні інформації, яка допомогла ЗСУ завдати точного удару по військовій техніці РФ.
  • У мережі почали поширювати відео та фото знищеної колони російської техніки, де було помітно пошкоджені вантажівки з загиблими військовослужбовцями РФ.
  • Напередодні телеканал “Звєзда” показав, як російське Міноборони перекинуло на Курщину військових і техніку з Білгородської й Донецької областей.

Російські “воєнкори” влаштували істерику щодо подій на Курщині

Йдеться про розбиту військову техніку РФ за 8 км від Рильська у селі Октябрьське Курської області.

Імовірно, це були резерви, які російська влада спрямувала у прикордонні села. Наразі точно невідомо, чим вразили колону з технікою, — припускають українські аналітики.

У мережі почали ширити відео та фото знищеної колони російської техніки. На них була помітна згоріла військова техніка, а також пошкоджені тентовані вантажівки із загиблими військовослужбовцями.

Напередодні телеканал "Звєзда" показав, як російське Міноборони перекинуло на Курщину військових і техніку з Білгородської й Донецької областей.

Російські “воєнкори” "Рибарь", "Два майори" та "Живов Z" влаштували істерику. Вони звинувачують саме своїх колег-пропагандистів у тому, що колона була знищена. Вони вважають, що відеозаписи, на яких можна встановити час та місце руху колони, допомагають "інформуванню" ЗСУ.

Що відбувається у Курській області — останні подробиці

Російський опозиційний телеграм-канал ASTRA опублікував інформацію про те, що військова колона ЗС РФ була розбита вночі 9 серпня.

За попередніми даними, це сталося біля села Октябрськоє в Рильському районі Курської області.

Ані влада РФ, ані Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджують, однак у мережі уже опублікували фото- та відеодокази.

Скриншот відео

На відео також можна побачити розтрощену техніку армії РФ та трупи російських солдатів на трасі.

За словами самих росіян, українські сили нібито здійснили удар за допомогою HIMARS.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ розбили військову колону армії РФ у Курській області — відео
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чого очікувати від Путіна після прориву ЗСУ у Курську область — прогноз експерта
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідники ЛСР звернулись із закликом до жителів Курської області
Бійці ЛСР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?