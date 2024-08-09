Російські "воєнкори" звинуватили колег-пропагандистів у "зливі" інформації про військову техніку РФ на Курщині

Аналітичний центр VoxCheck спільно із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки у селі Октябрьське Курської області РФ. Тепер російські пропагандисти звинувачують одне одного у неправильному висвітленні інформації, яка допомогла ЗСУ завдати точного удару по військовій техніці РФ.

Російські “воєнкори” влаштували істерику щодо подій на Курщині

Йдеться про розбиту військову техніку РФ за 8 км від Рильська у селі Октябрьське Курської області.

Імовірно, це були резерви, які російська влада спрямувала у прикордонні села. Наразі точно невідомо, чим вразили колону з технікою, — припускають українські аналітики. Поширити

У мережі почали ширити відео та фото знищеної колони російської техніки. На них була помітна згоріла військова техніка, а також пошкоджені тентовані вантажівки із загиблими військовослужбовцями.

Напередодні телеканал "Звєзда" показав, як російське Міноборони перекинуло на Курщину військових і техніку з Білгородської й Донецької областей.

Російські “воєнкори” "Рибарь", "Два майори" та "Живов Z" влаштували істерику. Вони звинувачують саме своїх колег-пропагандистів у тому, що колона була знищена. Вони вважають, що відеозаписи, на яких можна встановити час та місце руху колони, допомагають "інформуванню" ЗСУ.

Що відбувається у Курській області — останні подробиці

Російський опозиційний телеграм-канал ASTRA опублікував інформацію про те, що військова колона ЗС РФ була розбита вночі 9 серпня.

За попередніми даними, це сталося біля села Октябрськоє в Рильському районі Курської області.

Ані влада РФ, ані Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджують, однак у мережі уже опублікували фото- та відеодокази.

Скриншот відео

На відео також можна побачити розтрощену техніку армії РФ та трупи російських солдатів на трасі.