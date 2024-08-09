Російські "воєнкори" звинуватили колег-пропагандистів у "зливі" інформації про військову техніку РФ на Курщині

Аналітичний центр VoxCheck спільно із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки у селі Октябрьське Курської області РФ. Тепер російські пропагандисти звинувачують одне одного у неправильному висвітленні інформації, яка допомогла ЗСУ завдати точного удару по військовій техніці РФ.
Головні тези:
- Російські “воєнкори” звинуватили колег-пропагандистів у “зливі” інформації про розбиту колону російської техніки на Курщині.
- Російські пропагандисти звинувачують одне одного у неправильному висвітленні інформації, яка допомогла ЗСУ завдати точного удару по військовій техніці РФ.
- У мережі почали поширювати відео та фото знищеної колони російської техніки, де було помітно пошкоджені вантажівки з загиблими військовослужбовцями РФ.
- Напередодні телеканал “Звєзда” показав, як російське Міноборони перекинуло на Курщину військових і техніку з Білгородської й Донецької областей.
Російські “воєнкори” влаштували істерику щодо подій на Курщині
Йдеться про розбиту військову техніку РФ за 8 км від Рильська у селі Октябрьське Курської області.
У мережі почали ширити відео та фото знищеної колони російської техніки. На них була помітна згоріла військова техніка, а також пошкоджені тентовані вантажівки із загиблими військовослужбовцями.
Напередодні телеканал "Звєзда" показав, як російське Міноборони перекинуло на Курщину військових і техніку з Білгородської й Донецької областей.
Російські “воєнкори” "Рибарь", "Два майори" та "Живов Z" влаштували істерику. Вони звинувачують саме своїх колег-пропагандистів у тому, що колона була знищена. Вони вважають, що відеозаписи, на яких можна встановити час та місце руху колони, допомагають "інформуванню" ЗСУ.
Що відбувається у Курській області — останні подробиці
Російський опозиційний телеграм-канал ASTRA опублікував інформацію про те, що військова колона ЗС РФ була розбита вночі 9 серпня.
За попередніми даними, це сталося біля села Октябрськоє в Рильському районі Курської області.
Ані влада РФ, ані Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджують, однак у мережі уже опублікували фото- та відеодокази.
На відео також можна побачити розтрощену техніку армії РФ та трупи російських солдатів на трасі.
За словами самих росіян, українські сили нібито здійснили удар за допомогою HIMARS.
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