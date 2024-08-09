Российские "военкоры" обвинили коллег-пропагандистов в "сливе" информации о военной технике РФ на Курщине

Аналитический центр VoxCheck совместно с "Общественным" подтвердили уничтожение колонны российской техники в селе Октябрьское Курской области РФ. Теперь российские пропагандисты обвиняют друг друга в неправильном освещении информации, которая помогла ВСУ нанести точный удар по военной технике РФ.
Главные тезисы
- Произошло уничтожение колонны российской техники в селе Октябрьское Курской области РФ, что вызвало обвинения между российскими “военкорами” и пропагандистами.
- В сети начали распространяться фото и видео уничтоженной техники, поврежденных грузовиков с погибшими военнослужащими.
- Некоторые российские “военкоры” обвинили коллег-пропагандистов в “сливе” информации, которая помогла украинским силам нанести удар по колонне с техникой.
- Информация о разбитой колонне вызвала широкий общественный резонанс, в сети появились фото- и видеодоказательства уничтоженной техники и погибших солдат РФ.
- Украинские аналитики предполагают, что удар по колонне российской техники был нанесен с помощью HIMARS, хотя официальные подтверждения этой информации пока не поступали.
Российские "военкоры" устроили истерику относительно событий на Курщине
Речь идет о разбитой военной технике РФ в 8 км от Рыльска в селе Октябрьское Курской области.
В сети начали распространять видео и фото уничтоженной колонны российской техники. На них была заметна сгоревшая военная техника, а также повреждены грузовики тентованные с погибшими военнослужащими.
Накануне телеканал "Звезда" показал, как российское Минобороны перебросило на Курщину военных и технику из Белгородской и Донецкой областей.
Российские военкоры "Рыбарь", "Два майора" и "Живов Z" устроили истерику. Они обвиняют своих коллег-пропагандистов в том, что колонна была уничтожена. Они считают, что видеозаписи, на которых можно установить время и место движения колонны, помогают "информированию" ВСУ.
Что происходит в Курской области — последние подробности
Российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA опубликовал информацию о том, что военная колонна ВС РФ была разбита ночью 9 августа.
По предварительным данным, это произошло возле села Октябрьское в Рыльском районе Курской области.
Ни власти РФ, ни Генштаб ВСУ эту информацию пока не подтверждают, однако в сети уже опубликовали фото- и видеодоказательства.
На видео также можно увидеть разбитую технику армии РФ и трупы российских солдат на трассе.
По словам самих россиян, украинские силы якобы нанесли удар с помощью HIMARS.
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