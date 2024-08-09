Российские "военкоры" обвинили коллег-пропагандистов в "сливе" информации о военной технике РФ на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

Российские "военкоры" обвинили коллег-пропагандистов в "сливе" информации о военной технике РФ на Курщине

Техника
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Источник:  online.ua

Аналитический центр VoxCheck совместно с "Общественным" подтвердили уничтожение колонны российской техники в селе Октябрьское Курской области РФ. Теперь российские пропагандисты обвиняют друг друга в неправильном освещении информации, которая помогла ВСУ нанести точный удар по военной технике РФ.

Главные тезисы

  • Произошло уничтожение колонны российской техники в селе Октябрьское Курской области РФ, что вызвало обвинения между российскими “военкорами” и пропагандистами.
  • В сети начали распространяться фото и видео уничтоженной техники, поврежденных грузовиков с погибшими военнослужащими.
  • Некоторые российские “военкоры” обвинили коллег-пропагандистов в “сливе” информации, которая помогла украинским силам нанести удар по колонне с техникой.
  • Информация о разбитой колонне вызвала широкий общественный резонанс, в сети появились фото- и видеодоказательства уничтоженной техники и погибших солдат РФ.
  • Украинские аналитики предполагают, что удар по колонне российской техники был нанесен с помощью HIMARS, хотя официальные подтверждения этой информации пока не поступали.

Российские "военкоры" устроили истерику относительно событий на Курщине

Речь идет о разбитой военной технике РФ в 8 км от Рыльска в селе Октябрьское Курской области.

Вероятно, это были резервы, направленные российскими властями в пограничные села. Пока точно неизвестно, чем поразили колонну с техникой, — предполагают украинские аналитики.

В сети начали распространять видео и фото уничтоженной колонны российской техники. На них была заметна сгоревшая военная техника, а также повреждены грузовики тентованные с погибшими военнослужащими.

Накануне телеканал "Звезда" показал, как российское Минобороны перебросило на Курщину военных и технику из Белгородской и Донецкой областей.

Российские военкоры "Рыбарь", "Два майора" и "Живов Z" устроили истерику. Они обвиняют своих коллег-пропагандистов в том, что колонна была уничтожена. Они считают, что видеозаписи, на которых можно установить время и место движения колонны, помогают "информированию" ВСУ.

Что происходит в Курской области — последние подробности

Российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA опубликовал информацию о том, что военная колонна ВС РФ была разбита ночью 9 августа.

По предварительным данным, это произошло возле села Октябрьское в Рыльском районе Курской области.

Ни власти РФ, ни Генштаб ВСУ эту информацию пока не подтверждают, однако в сети уже опубликовали фото- и видеодоказательства.

Скриншот видео

На видео также можно увидеть разбитую технику армии РФ и трупы российских солдат на трассе.

По словам самих россиян, украинские силы якобы нанесли удар с помощью HIMARS.

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