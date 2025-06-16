Російські загарбники убили 6 людей на Донеччині

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін офіційно підтвердив, що шість мирних українців загинули та ще четверо були поранені внаслідок російських атака на Донецьку область 15 червня.

Росіяни продовжують вбивати цивільних на Донеччині

Чи не найбільше цього разу постраждав Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади росіяни вбили трьох українців.

За словами Філашкіна, у Покровську 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку.

Також вказано, що у Золотому Колодязі Шахівської громади були пошкоджені крамниця і 6 будинків.

Краматорський район. У Дробишевому Лиманської громади пошкоджено 3 будинки і газогін. У Святогірську пошкоджено 2 будинки. У Краматорську пошкоджено 2 підприємства. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено склад; у Староварварівці будинок, склад і техніку. В Іллінівці пошкоджено 2 теплиці. Поширити

Окрім того, наголошується, що у Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 7 приватних будинків.

Місцева влада також звертає увагу на те, що в Сіверську пошкоджено 6 будинків і сільгосптехніку.

Лише протягом минулої доби армія РФ 21 раз обстріляла населені пункти Донеччини.