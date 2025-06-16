Російські загарбники убили 6 людей на Донеччині

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін офіційно підтвердив, що шість мирних українців загинули та ще четверо були поранені внаслідок російських атака на Донецьку область 15 червня.
Головні тези:
- Протягом минулої доби відбулася евакуація 194 людей, зокрема 33 дітей.
- 15 червня армія РФ 21 раз обстріляла населені пункти Донеччини.
Росіяни продовжують вбивати цивільних на Донеччині
Чи не найбільше цього разу постраждав Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади росіяни вбили трьох українців.
За словами Філашкіна, у Покровську 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку.
Також вказано, що у Золотому Колодязі Шахівської громади були пошкоджені крамниця і 6 будинків.
Окрім того, наголошується, що у Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 7 приватних будинків.
Місцева влада також звертає увагу на те, що в Сіверську пошкоджено 6 будинків і сільгосптехніку.
Лише протягом минулої доби армія РФ 21 раз обстріляла населені пункти Донеччини.
Філашкін також офіційно підтвердив, що з лінії фронту евакуйовано 194 людини, зокрема 33 неповнолітніх українців.
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