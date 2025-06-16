Российские захватчики убили 6 человек в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Российские захватчики убили 6 человек в Донецкой области

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области
Читати українською

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что шесть мирных украинцев погибли и еще четверо были ранены в результате российских атак на Донецкую область 15 июня.

Главные тезисы

  • За прошедшие сутки произошла эвакуация 194 человек, в том числе 33 детей.
  • 15 июня армия РФ 21 раз обстреляла населенные пункты в области.

Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области

Больше всего на этот раз пострадал Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской общины россияне убили троих украинцев.

По словам Филашкина, в Покровске 2 человека погибли и 3 ранены, повреждена многоэтажка.

Также указано, что в Золотом Колодце Шахматской общины были повреждены магазин и 6 домов.

Краматорский район. В Дробышевом Лиманской общины повреждены 3 дома и газопровод. В Святогорске повреждены 2 дома. В Краматорске повреждены 2 предприятия. В Дмитро-Дарьевке Александровской общины ранен человек, поврежден состав; в Староварваровке дом, склад и технику. В Ильиновке повреждены 2 теплицы.

Кроме того, указано, что в Константиновке 1 человек погиб, повреждены 7 частных домов.

Местные власти также обращают внимание на то, что в Северске повреждены 6 домов и сельхозтехника.

Только за минувшие сутки армия РФ 21 раз обстреляла населенные пункты в области.

Филашкин также официально подтвердил, что с линии фронта эвакуированы 194 человека, в том числе 33 несовершеннолетних украинца.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп хочет встретиться с Зеленским — где и когда
Что известно о потенциальной встрече Зеленского и Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Фон дер Ляен выдвинула G7 жесткое требование касательно России
G7 должна действовать четко и жестко по отношению к РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кто может стать новым генпрокурором — Зеленский принял решение
Что известно о новом решении Зеленского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?