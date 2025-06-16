Российские захватчики убили 6 человек в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что шесть мирных украинцев погибли и еще четверо были ранены в результате российских атак на Донецкую область 15 июня.

Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области

Больше всего на этот раз пострадал Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской общины россияне убили троих украинцев.

По словам Филашкина, в Покровске 2 человека погибли и 3 ранены, повреждена многоэтажка.

Также указано, что в Золотом Колодце Шахматской общины были повреждены магазин и 6 домов.

Краматорский район. В Дробышевом Лиманской общины повреждены 3 дома и газопровод. В Святогорске повреждены 2 дома. В Краматорске повреждены 2 предприятия. В Дмитро-Дарьевке Александровской общины ранен человек, поврежден состав; в Староварваровке дом, склад и технику. В Ильиновке повреждены 2 теплицы. Поделиться

Кроме того, указано, что в Константиновке 1 человек погиб, повреждены 7 частных домов.

Местные власти также обращают внимание на то, что в Северске повреждены 6 домов и сельхозтехника.

Только за минувшие сутки армия РФ 21 раз обстреляла населенные пункты в области.