Российские захватчики убили 6 человек в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что шесть мирных украинцев погибли и еще четверо были ранены в результате российских атак на Донецкую область 15 июня.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки произошла эвакуация 194 человек, в том числе 33 детей.
- 15 июня армия РФ 21 раз обстреляла населенные пункты в области.
Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области
Больше всего на этот раз пострадал Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской общины россияне убили троих украинцев.
По словам Филашкина, в Покровске 2 человека погибли и 3 ранены, повреждена многоэтажка.
Также указано, что в Золотом Колодце Шахматской общины были повреждены магазин и 6 домов.
Кроме того, указано, что в Константиновке 1 человек погиб, повреждены 7 частных домов.
Местные власти также обращают внимание на то, что в Северске повреждены 6 домов и сельхозтехника.
Только за минувшие сутки армия РФ 21 раз обстреляла населенные пункты в области.
Филашкин также официально подтвердил, что с линии фронта эвакуированы 194 человека, в том числе 33 несовершеннолетних украинца.
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