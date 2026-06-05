Російський шахед атакував АЗС на Херсонщині — постраждали 5 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський шахед атакував АЗС на Херсонщині — постраждали 5 людей

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
шахед

Російські війська удень 5 червня завдали ударів на Херсонщині по автозаправній станції, постраждали 5 людей.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили удар на Херсонщині, атакуючи автозаправну станцію у Чорнобаївській громаді.
  • У результаті атаки безпілотника постраждали 5 людей, серед яких є жінки та чоловіки зі середньою та тяжкою травматичною травмою.

Окупанти атакували шахедом АЗС у Чорнобаївській громаді: є постраждалі

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 13:00 у Чорнобаївській громаді російський дрон атакував автозаправну станцію.

Зазначається, що до лікарні доправили 35-річну постраждалу внаслідок влучання безпілотника. У жінки мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення обличчя та ноги.

Також постраждала 56-річна жінка, у неї діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, осколкове поранення голови.

Стан обох потерпілих — середнього ступеня тяжкості.

Пізніше стало відомо, що постраждалих вже п’ятеро, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудіню

Двоє поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані. В обох діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, акубаротравми та осколкові поранення. Один із поранених також зазнав травматичної ампутації ноги. Медики роблять все можливе, аби врятувати їх життя.

Інші потерпілі — 60-річний чоловік, а також жінки 35 та 56 років — перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

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