Російський шахед атакував АЗС на Херсонщині — постраждали 5 людей

Російські війська удень 5 червня завдали ударів на Херсонщині по автозаправній станції, постраждали 5 людей.

Окупанти атакували шахедом АЗС у Чорнобаївській громаді: є постраждалі

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 13:00 у Чорнобаївській громаді російський дрон атакував автозаправну станцію. Поширити

Зазначається, що до лікарні доправили 35-річну постраждалу внаслідок влучання безпілотника. У жінки мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення обличчя та ноги.

Також постраждала 56-річна жінка, у неї діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, осколкове поранення голови.

Стан обох потерпілих — середнього ступеня тяжкості.

Пізніше стало відомо, що постраждалих вже п’ятеро, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудіню

Двоє поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані. В обох діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, акубаротравми та осколкові поранення. Один із поранених також зазнав травматичної ампутації ноги. Медики роблять все можливе, аби врятувати їх життя. Поширити

Інші потерпілі — 60-річний чоловік, а також жінки 35 та 56 років — перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.