Російський шахед атакував АЗС на Херсонщині — постраждали 5 людей

Російські війська удень 5 червня завдали ударів на Херсонщині по автозаправній станції, постраждали 5 людей.
Головні тези:
- Російські війська здійснили удар на Херсонщині, атакуючи автозаправну станцію у Чорнобаївській громаді.
- У результаті атаки безпілотника постраждали 5 людей, серед яких є жінки та чоловіки зі середньою та тяжкою травматичною травмою.
Окупанти атакували шахедом АЗС у Чорнобаївській громаді: є постраждалі
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що до лікарні доправили 35-річну постраждалу внаслідок влучання безпілотника. У жінки мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення обличчя та ноги.
Також постраждала 56-річна жінка, у неї діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, осколкове поранення голови.
Стан обох потерпілих — середнього ступеня тяжкості.
Пізніше стало відомо, що постраждалих вже п’ятеро, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудіню
Інші потерпілі — 60-річний чоловік, а також жінки 35 та 56 років — перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.
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