Российский шахед атаковал АЗС в Херсонской области — пострадали 5 человек

Российские войска днем 5 июня нанесли удары в Херсонской области по автозаправочной станции, пострадали 5 человек.
Главные тезисы
- Российский шахед атаковал АЗС в Херсонской области, что привело к травмам 5 человек, включая женщин и мужчин с различными тяжелыми повреждениями.
- Пострадавшие доставлены в больницу с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, а также осколочными ранениями.
Оккупанты атаковали шахедом АЗС в Чернобыевской общине: есть пострадавшие
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что в больницу доставили 35-летнюю пострадавшую в результате попадания беспилотника. У женщины минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и ноги.
Также пострадала 56-летняя женщина, у нее диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение головы.
Состояние обоих пострадавших — средней степени тяжести.
Позже стало известно, что пострадавших уже пятеро, сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудиню.
Другие пострадавшие — 60-летний мужчина, а также женщины 35 и 56 лет — находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.
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