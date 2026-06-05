Российский шахед атаковал АЗС в Херсонской области — пострадали 5 человек

Российские войска днем 5 июня нанесли удары в Херсонской области по автозаправочной станции, пострадали 5 человек.

Оккупанты атаковали шахедом АЗС в Чернобыевской общине: есть пострадавшие

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Около 13:00 в Чернобыевской общине российский дрон атаковал автозаправочную станцию. Поделиться

Отмечается, что в больницу доставили 35-летнюю пострадавшую в результате попадания беспилотника. У женщины минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и ноги.

Также пострадала 56-летняя женщина, у нее диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение головы.

Состояние обоих пострадавших — средней степени тяжести.

Позже стало известно, что пострадавших уже пятеро, сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудиню.

Двое раненых мужчин находятся в тяжелом состоянии. У обоих диагностировали взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы, акубаротравмы и осколочные ранения. Один из раненых также получил травматическую ампутацию ноги. Медики делают все возможное, чтобы спасти их жизнь. Поделиться

Другие пострадавшие — 60-летний мужчина, а также женщины 35 и 56 лет — находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.