Російський Бєлгород вкотре опинився під обстрілом. ЛСР показав наслідки — відео

У Бєлгороді 16 березня пролунали вибухи. Внаслідок цього у місті виникло кілька пожеж.

У російському Бєлгороді знову обстріли

Внаслідок обстрілу у Бєлгороді виникло декілька пожеж. Легіон “Свобода Росії” опублікував відео, на яких можна побачити загоряння на відкритій території, також горіли автівки.

При цьому Міністерство оборони РФ відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Так, у Шойгу стверджують, що нібито вночі було знищено п'ять безпілотників у Курській області, три дрони, реактивний снаряд та ракету "Точка-У" у Бєлгородській області.

Вже зранку Міноборони РФ заявило про нібито обстріл Бєлгородській області з РСЗВ RM-70 "Вампір" і знищення восьми реактивних снарядів, а також двох дронів.

Що відбувається у прикордонних областях РФ

Зранку 12 березня російські добровольці з ЛСР, РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України, заявили, що «йдуть на вибори» президента РФ.

Вони перетнули кордон з РФ і розпочали операцію у прикордонних областях Росії. Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.

Ввечері 14 березня у ГУР підтвердили, що російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей, де йдуть бойові дії.

Станом на ранок 15 березня, за даними російських добровольців з Легіону "Свобода Росії", гуманітарним коридором для евакуації скористалися 7000 машин з людьми у Бєлгороді та Бєлгородській області і 600 цивільних авто з Курська.

Також добровольці оголосили про новий евакуаційний коридор, який буде діяти протягом ночі 15-16 березня.