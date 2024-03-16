Российский Белгород в очередной раз оказался под обстрелом. ЛСР показал последствия – видео

В Белгороде 16 марта раздались взрывы. В результате в городе возникло несколько пожаров.

В российском Белгороде снова обстрелы

В результате обстрела в Белгороде возникло несколько пожаров. Легион "Свобода России" опубликовал видео, на которых можно увидеть возгорание на открытой территории, также горели автомобили.

При этом Министерство обороны РФ отчиталось об "успешной" работе ПВО. Так, в Шойге утверждают, что якобы ночью были уничтожены пять беспилотников в Курской области, три дрона, реактивный снаряд и ракета "Точка-У" в Белгородской области.

Уже утром Минобороны РФ заявило о якобы обстреле Белгородской области из РСЗО RM-70 "Вампир" и уничтожении восьми реактивных снарядов, а также двух дронов.

Что происходит в приграничных областях РФ

Утром 12 марта российские добровольцы из ЛСР, РДК и Сибирского батальона, воюющие на стороне Украины, заявили, что "идут на выборы" президента РФ.

Они пересекли границу с РФ и приступили к операции в приграничных областях России. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

Вечером 14 марта в ГУР подтвердили, что российские власти блокируют эвакуацию мирных людей из Белгородской и Курской областей, где идут боевые действия.

По утрам 15 марта, по данным российских добровольцев из Легиона "Свобода России", гуманитарным коридором для эвакуации воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области и 600 гражданских автомобилей из Курска.

Также добровольцы объявили о новом эвакуационном коридоре, который будет действовать в течение ночи 15-16 марта.