Російський бомбардувальник Су-34 розбився під Волгоградом — відео
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Російський бомбардувальник Су-34 розбився під Волгоградом — відео

Су-34
Джерело:  online.ua

27 липня в Росії впав військовий літак. У Мережі з'явилося відео падіння бомбардувальника Су-34, який розбився під Волгоградом.

Головні тези:

  • У Росії бомбардувальник Су-34 впав під Волгоградом через технічну несправність під час планового польоту.
  • Пілоти літака, ймовірно, катапультувалися.
  • Деталі про аварію Су-34 можна дізнатися з відео.

Бомбардувальник Су-34 РФ впав під Волгоградом

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

Причиною аварії бомбардувальника нібито стала технічна несправність.

Відомо, що бомбардувальник буцімто виконував плановий, навчально-тренувальний політ. Льотчики, ймовірно, змогли катапультуватися.

У Калузькій області впав ударний гелікоптер Мі-28 РФ

У Калузькій області зазнав аварії ударний гелікоптер Мі-28, який виконував плановий політ.

Про це пишуть російські пропагандисти та Міноборони РФ.

Гелікоптер нібито впав у лісовому масиві біля села Кленки Жиздринського району Калузької області.

Борт виконував плановий політ. Внаслідок інциденту екіпаж загинув. На землі руйнування відсутні.

Зазначимо, що на відміну від гелікоптера Ка-52 "Алігатор", Мі-28 не обладнаний системою катапультування екіпажу.

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