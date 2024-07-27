Російський бомбардувальник Су-34 розбився під Волгоградом — відео

27 липня в Росії впав військовий літак. У Мережі з'явилося відео падіння бомбардувальника Су-34, який розбився під Волгоградом.
Головні тези:
- У Росії бомбардувальник Су-34 впав під Волгоградом через технічну несправність під час планового польоту.
- Пілоти літака, ймовірно, катапультувалися.
- Деталі про аварію Су-34 можна дізнатися з відео.
Бомбардувальник Су-34 РФ впав під Волгоградом
Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.
Причиною аварії бомбардувальника нібито стала технічна несправність.
У Калузькій області впав ударний гелікоптер Мі-28 РФ
У Калузькій області зазнав аварії ударний гелікоптер Мі-28, який виконував плановий політ.
Про це пишуть російські пропагандисти та Міноборони РФ.
Гелікоптер нібито впав у лісовому масиві біля села Кленки Жиздринського району Калузької області.
Борт виконував плановий політ. Внаслідок інциденту екіпаж загинув. На землі руйнування відсутні.
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