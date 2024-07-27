Российский бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом — видео

27 июля в России упал военный самолет. В Сети появилось видео падения бомбардировщика Су-34, разбившегося под Волгоградом.
Главные тезисы
- 27 июля в России упал бомбардировщик Су-34.
- Су-34 упал под Волгоградом из-за технической неисправности, пилоты, вероятно, катапультировались.
- Инциденты с военными самолетами в РФ говорят о плохом техническом состоянии авиатехники ВС.
Бомбардировщик Су-34 РФ упал под Волгоградом
Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.
Причиной крушения бомбардировщика якобы стала техническая неисправность.
В Калужской области упал ударный вертолет Ми-28 РФ
В Калужской области потерпел крушение ударный вертолет Ми-28, выполнявший плановый полет.
Об этом пишут российские пропагандисты и Минобороны РФ.
Вертолет якобы упал в лесном массиве возле села Кленки Жиздринского района Калужской области.
Борт совершал плановый полет. В результате инцидента экипаж погиб. На земле разрушения отсутствуют.
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