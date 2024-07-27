Российский бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российский бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом — видео

Су-34
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Источник:  online.ua

27 июля в России упал военный самолет. В Сети появилось видео падения бомбардировщика Су-34, разбившегося под Волгоградом.

Главные тезисы

  • 27 июля в России упал бомбардировщик Су-34.
  • Су-34 упал под Волгоградом из-за технической неисправности, пилоты, вероятно, катапультировались. 
  • Инциденты с военными самолетами в РФ говорят о плохом техническом состоянии авиатехники ВС.

Бомбардировщик Су-34 РФ упал под Волгоградом

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Причиной крушения бомбардировщика якобы стала техническая неисправность.

Известно, что бомбардировщик выполнял плановый, учебно-тренировочный полет. Летчики, вероятно, смогли катапультироваться.

В Калужской области упал ударный вертолет Ми-28 РФ

В Калужской области потерпел крушение ударный вертолет Ми-28, выполнявший плановый полет.

Об этом пишут российские пропагандисты и Минобороны РФ.

Вертолет якобы упал в лесном массиве возле села Кленки Жиздринского района Калужской области.

Борт совершал плановый полет. В результате инцидента экипаж погиб. На земле разрушения отсутствуют.

Отметим, что в отличие от вертолета Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.

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