Російський дрон атакував багатоповерхівку у Сумах — є постраждала

Російські загарбники удень 10 квітня атакували безпілотниками житловий багатоповерховий будинок у Сумах.
Головні тези:
- Російський дрон атакував багатоповерхівку, спричинивши руйнування та постраждалі серед мешканців.
- За інформацією місцевої влади, наслідками атаки є одна постраждала жінка зі стресовою реакцією та 88-річна травмована мешканка.
Росія атакувала Суми: є руйнування і постраждала
Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови міста Суми Артем Кобзар.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. Станом на зараз відомо про одну жінку, яка звернулася через гостру стресову реакцію — медики надають їй необхідну допомогу.
Як зазначив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, відомо про одну 88-річну жінку, яка травмована внаслідок удару БПЛА в житловий будинок в Сумах.
Бригада лікарів екстреної допомоги надала допомогу на місці.
Більше по темі
