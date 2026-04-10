Російський дрон атакував багатоповерхівку у Сумах — є постраждала

Росія атакувала Суми: є руйнування і постраждала

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови міста Суми Артем Кобзар.

За його словами, зафіксовано влучання БПЛА в житловий будинок у Ковпаківському районі Сум.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Станом на зараз відомо про одну жінку, яка звернулася через гостру стресову реакцію — медики надають їй необхідну допомогу.

Як зазначив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, відомо про одну 88-річну жінку, яка травмована внаслідок удару БПЛА в житловий будинок в Сумах.

Бригада лікарів екстреної допомоги надала допомогу на місці.