Російський дрон атакував багатоповерхівку у Сумах — є постраждала
Російські загарбники удень 10 квітня атакували безпілотниками житловий багатоповерховий будинок у Сумах.

Головні тези:

  • Російський дрон атакував багатоповерхівку, спричинивши руйнування та постраждалі серед мешканців.
  • За інформацією місцевої влади, наслідками атаки є одна постраждала жінка зі стресовою реакцією та 88-річна травмована мешканка.

Росія атакувала Суми: є руйнування і постраждала

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови міста Суми Артем Кобзар.

За його словами, зафіксовано влучання БПЛА в житловий будинок у Ковпаківському районі Сум.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Станом на зараз відомо про одну жінку, яка звернулася через гостру стресову реакцію — медики надають їй необхідну допомогу.

Як зазначив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, відомо про одну 88-річну жінку, яка травмована внаслідок удару БПЛА в житловий будинок в Сумах.

Бригада лікарів екстреної допомоги надала допомогу на місці.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон "Італмас" зі шрапнеллю атакував Суми — є поранені
Суми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Херсон і Суми — 11 постраждалих
Херсонська ОВА
Херсон і Суми знову потрапили під удари Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Суми та Дніпропетровщину — постраждали 14 людей
ДСНС України
Атаки РФ на Суми та Дніпропетровщину — які наслідки

