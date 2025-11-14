Російський дрон "Італмас" зі шрапнеллю атакував Суми — є поранені
Російський дрон "Італмас" зі шрапнеллю атакував Суми — є поранені

Суми
Джерело:  Суспільне

У Сумах 14 листопада російський БпЛА вдарив по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі. Відомо про трьох поранених, серед них 14-річна дитина.

Головні тези:

  • Унаслідок атаки російського дрона Італмас у Сумах є поранені, серед яких 14-річна дитина.
  • Було пошкоджено будівлі та транспорт, включаючи тролейбус.
  • Проведено госпіталізацію постраждалих з легкими ушкодженнями.

Росія “Італмасом” атакувала Суми — є поранені

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Двоє з трьох поранених у Сумах були у громадському транспорті, повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

У будівлях поруч вибито щонайменше 14 вікон, 2 балконні рами, п'ять вікон магазину, розташованого поруч. БпЛА вдарив поблизу житлового масиву та проїжджої частини.

За інформацією начальника ОВА, дитину госпіталізують, її стан — не тяжкий. У двох дорослих — легкі ушкодження, їм надали медичну допомогу.

Суми атакував "Італмас" зі шрапнеллю, за словами в.о. міського голови Артема Крбзаря. Також пошкоджений тролейбус.

У Сумах вибухи було чутно близько 16:00.

