Російський дрон "Італмас" зі шрапнеллю атакував Суми — є поранені

У Сумах 14 листопада російський БпЛА вдарив по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі. Відомо про трьох поранених, серед них 14-річна дитина.
Головні тези:
- Унаслідок атаки російського дрона Італмас у Сумах є поранені, серед яких 14-річна дитина.
- Було пошкоджено будівлі та транспорт, включаючи тролейбус.
- Проведено госпіталізацію постраждалих з легкими ушкодженнями.
Росія “Італмасом” атакувала Суми — є поранені
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Двоє з трьох поранених у Сумах були у громадському транспорті, повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.
У будівлях поруч вибито щонайменше 14 вікон, 2 балконні рами, п'ять вікон магазину, розташованого поруч. БпЛА вдарив поблизу житлового масиву та проїжджої частини.
За інформацією начальника ОВА, дитину госпіталізують, її стан — не тяжкий. У двох дорослих — легкі ушкодження, їм надали медичну допомогу.
У Сумах вибухи було чутно близько 16:00.
