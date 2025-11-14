Российский дрон "Италмас" со шрапнелью атаковал Сумы — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон "Италмас" со шрапнелью атаковал Сумы — есть раненые

Сумы
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

В Сумах 14 ноября российский БПЛА ударил по гражданской инфраструктуре в Заречном районе. Известно о трех раненых, среди них 14-летний ребенок.

Главные тезисы

  • Российский дрон Италмас атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумах, ранив троих людей, включая ребенка.
  • Пострадавшие были доставлены в больницу с легкими повреждениями, состояние ребенка не является тяжелым.
  • Были зафиксированы повреждения зданий, транспорта и окон магазина в результате атаки дрона.

Россия "Италмасом" атаковала Сумы — есть раненые

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Двое из трех раненых в Сумах были в общественном транспорте, сообщил начальник МВА Сергей Кривошеенко.

В зданиях рядом выбито не менее 14 окон, 2 балконные рамы, пять окон магазина, расположенного рядом. БпЛА ударил вблизи жилмассива и проезжей части.

По информации начальника ОВА, ребенка госпитализируют, его состояние — не тяжелое. У двоих взрослых — легкие повреждения, им была оказана медицинская помощь.

Суммы атаковал "Италмас" со шрапнелью, по словам и. городского головы Артема Крбзаря. Также поврежден троллейбус.

В Сумах взрывы были слышны около 16:00.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала дронами Сумы — есть раненые
Сумы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне атаковали Сумы и область — погибли 3 гражданских
Сумская ОВА
Россияне продолжают ежедневно убивать гражданских
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Сумы дронами — 11 пострадавших, в том числе дети
Сумская ОВА
Новая атака России на Сумы – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?