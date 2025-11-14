Российский дрон "Италмас" со шрапнелью атаковал Сумы — есть раненые

В Сумах 14 ноября российский БПЛА ударил по гражданской инфраструктуре в Заречном районе. Известно о трех раненых, среди них 14-летний ребенок.
Главные тезисы
- Российский дрон Италмас атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумах, ранив троих людей, включая ребенка.
- Пострадавшие были доставлены в больницу с легкими повреждениями, состояние ребенка не является тяжелым.
- Были зафиксированы повреждения зданий, транспорта и окон магазина в результате атаки дрона.
Россия "Италмасом" атаковала Сумы — есть раненые
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Двое из трех раненых в Сумах были в общественном транспорте, сообщил начальник МВА Сергей Кривошеенко.
В зданиях рядом выбито не менее 14 окон, 2 балконные рамы, пять окон магазина, расположенного рядом. БпЛА ударил вблизи жилмассива и проезжей части.
По информации начальника ОВА, ребенка госпитализируют, его состояние — не тяжелое. У двоих взрослых — легкие повреждения, им была оказана медицинская помощь.
В Сумах взрывы были слышны около 16:00.
